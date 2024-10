Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με 2 νεκρούς και 15 τραυματίες στη Ζαπορίζια

Νέα ρωσική επίθεση εξαπολύθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιβάν Φιόντοροφ, η επίθεση επικεντρώθηκε στην πόλη Ζαμπορίζια της νότιας Ουκρανίας με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 15.

The Russians attacked a residential area of #Zaporizhzhia. 5 people wounded.

