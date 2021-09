To “The Ellen DeGeneres Show” επιστρέφει για την τελευταία του σεζόν

Στις 13 Σεπτεμβρίου επιστρέφει και πάλι στην μικρή οθόνη το “The Ellen DeGeneres Show” για την 19η και τελευταία σεζόν.

Στο στούντιο όλοι όσοι θα παρευρίσκονται, προσκεκλημένοι, τεχνικοί και κοινό θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Θα υπάρχει μια πληθώρα από guest stars που θα εμφανισθούν, όπως η Jennifer Aniston που ήταν η πρώτη προσκεκλημένη του σόου το 2003, ο δημοφιλής παρουσιαστής Jimmy Kimmel, η Kim Kardashian, που θα είναι η πρώτη φορά που θα εμφανισθεί σε άλλο τηλεοπτικό σώου μετά το τέλος του “Keeping Up with the Kardashians”, ο Sean “Diddy” Combs, η Julianne Moore και η Melissa Etheridge.

Το στούντιο θα είναι γεμάτο με θεατές, για πρώτη φορά από τότε που χτύπησε η πανδημία, που ζητούν να παρευρεθούν στην εκπομπή, δεδομένου ότι έχουν ήδη φθάσει 155.000 αιτήματα.

Βέβαια, όλοι στο “The Ellen DeGeneres Show” θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.