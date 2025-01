Το Τέλος του Κόσμου: Η CIA αποχαρακτηρίζει και δίνει στη δημοσιότητα βιβλίο που περιγράφει πώς και πότε θα καταστραφεί ο πλανήτης

Ένα βιβλίο που ήταν διαβαθμισμένο ως απόρρητο από τη CIA για περισσότερα από 50 χρόνια περιέχει μια συγκλονιστική θεωρία για το πώς θα τελειώσει ο κόσμος.

Η «Ιστορία του Αδάμ και της Εύας», που γράφτηκε από τον πρώην υπάλληλο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, τον ερευνητή των UFO και αυτοαποκαλούμενο μέντιουμ, Chan Thomas, γράφτηκε το 1966 αλλά η δημοσίευσή του σταμάτησε από την υπηρεσία.

Αποχαρακτηρίστηκε αθόρυβα το 2013, τουλάχιστον εν μέρει, αλλά παρέμεινε κρυμμένο στη βάση δεδομένων της CIA — μέχρι τώρα.

Στο βιβλίο, ο Thomas ισχυρίζεται ότι κάθε 6.500 χρόνια, μια μεγάλη καταστροφή της κλίμακας του Βιβλικού «Μεγάλου Κατακλυσμού» χτυπά τη Γη.

Ενώ οι ειδικοί συζητούν την ακριβή ημερομηνία εκείνης της πλημμύρας στο Βιβλίο της Γένεσης, ο Τόμας ισχυρίζεται ότι συνέβη πριν από περίπου 6.500 χρόνια, και υπάρχουν ορισμένα αρχαιολογικά και γεωλογικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Με αυτή τη λογική, ο Τόμας υποστηρίζει ότι η επόμενη καταστροφή είναι επικείμενη.

Όσο για το πώς θα μοιάζει το τέλος του κόσμου, ο Thomas πιστεύει ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης θα μετατοπιστεί ξαφνικά, δραστικά, προκαλώντας όλεθρο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο λόγος πίσω από τον απόρρητο του βιβλίου παραμένει ασαφής, αλλά ορισμένοι υποστήριξαν ότι η υπηρεσία ανησυχούσε ότι το βιβλίο θα προκαλούσε μαζικό πανικό ή θα διέρρευε πληροφορίες που σχετίζονται με μυστική κυβερνητική έρευνα.

Ο Τόμας είχε διασυνδέσεις με διαβαθμισμένα έργα κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ανενεργή εταιρεία αεροδιαστημικής McDonnell Douglas. Ήταν μέλος μιας μικρής ομάδας επιστημόνων που συγκέντρωσε η εταιρεία για να διερευνήσει αναφορές για UFO.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία του Thomas να εργάζεται απευθείας για τη CIA, η συμφωνία μυστικότητας της υπηρεσίας σημαίνει ότι οι προηγούμενοι υπάλληλοι πρέπει να λάβουν έγκριση πριν δημοσιεύσουν βιβλία και άλλα έργα επικοινωνίας.

Στην Καλιφόρνια, τα βουνά τινάζονται σαν φτέρες στο αεράκι. ο πανίσχυρος Ειρηνικός γυρίζει πίσω και συσσωρεύεται σε ένα βουνό με νερό πάνω από δύο μίλια ψηλά, και μετά ξεκινά τον αγώνα του προς τα ανατολικά», έγραψε ο Thomas στο βιβλίο του.

«Σε ένα κλάσμα της ημέρας χάνονται όλα τα υπολείμματα του πολιτισμού και οι μεγάλες πόλεις – Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Ντάλας, Νέα Υόρκη – δεν είναι παρά θρύλοι», γράφει. «Μόλις μια πέτρα έχει μείνει εκεί που περπάτησαν εκατομμύρια μόλις λίγες ώρες πριν».

Το πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Ο επόμενος κατακλυσμός», ξεκινά με τα εξής: «Όπως του Νώε πριν από 6.500 χρόνια… Όπως του Αδάμ και της Εύας πριν από 11.500 χρόνια… Και αυτό θα συμβεί…»

Το κρυπτικό άνοιγμα υποδηλώνει ότι ο επόμενος κατακλυσμός είναι έτοιμος να συμβεί οποιαδήποτε μέρα τώρα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 55 σελίδες, αλλά ο Τόμας έγραψε περισσότερες από 200. Οι υπόλοιπες παραμένουν άκρως απόρρητες μέχρι σήμερα. Και ο λόγος για την εμπλοκή της CIA παραμένει μυστήριο.

Η αποκαλυπτική ιστορία ξεκινά με την καταστροφή της Καλιφόρνια, εξηγώντας πώς οι άνεμοι «με τη δύναμη χιλίων στρατών» θα καταστρέψουν τα πάντα με τον «υπερηχητικό βομβαρδισμό» της, καθώς το τσουνάμι του Ειρηνικού πνίγει το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο «σαν να ήταν παρά κόκκοι άμμου».

Ο Thomas ισχυρίζεται ότι αυτές οι κρούσεις θα ξεπεράσουν ολόκληρη την ήπειρο της Βόρειας Αμερικής «μέσα σε τρεις ώρες», καθώς ένας σεισμός δημιουργεί ταυτόχρονα τεράστιες ρωγμές στο έδαφος που επιτρέπουν στο μάγμα να ανέβει στην επιφάνεια.

Αλλά δεν θα είναι μόνο η Βόρεια Αμερική που θα καταπιεί η καταστροφή.

Καμία από τις επτά ηπείρους δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από την επίθεση, γράφει ο Thomas, με την καθεμία να βιώνει ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές του ίδιου δραματικού τέλους.

Μέχρι την έβδομη μέρα, «η φρικτή οργή έχει τελειώσει» και ολόκληρη η Γη έχει αλλάξει, γράφει.

«Η λεκάνη του κόλπου της Βεγγάλης, ακριβώς ανατολικά της Ινδίας, βρίσκεται τώρα στον Βόρειο Πόλο. Ο Ειρηνικός Ωκεανός, ακριβώς δυτικά του Περού, βρίσκεται στο Νότιο Πόλο», εξηγεί ο Thomas.

Ακόμη και η Γροιλανδία και η Ανταρκτική έχουν εκτοξευθεί προς τον ισημερινό και «βρίσκουν τους πάγους τους να διαλύονται τρελά στην τροπική ζέστη».

Ο Thomas ζωγραφίζει μια τρομακτική εικόνα της κλιματικής αλλαγής που καταστρέφει τον πολιτισμό και της τεκτονικής αναδιάταξης. Αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ένας τέτοιος κατακλυσμός είναι δυνατός.

«Είναι λυπηρό που αυτά τα πράγματα βγαίνουν εκεί έξω», είπε στο The Verge ο Martin Mlynczak, ανώτερος ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Langley της NASA.

«Οι έκτακτοι ισχυρισμοί απαιτούν έκτακτη απόδειξη. Και δεν υπάρχει καμία απόδειξη, καμία επιστήμη και καμία φυσική πίσω από οποιονδήποτε από τους ισχυρισμούς ότι η αλλαγή του μαγνητικού πεδίου σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή ».

Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει ποτέ, ή θα κάνει ποτέ, την αναστροφή 90 μοιρών που περιγράφει ο Thomas.

«Αυτό είναι εντελώς ψεύτικο. Αν αυτό συνέβαινε κάθε 6.500 χρόνια, σίγουρα θα το βλέπαμε. θα ήταν σε όλα τα αρχεία… Η ποσότητα ενέργειας για να γίνει αυτό είναι τεράστια. Και ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα για να το ξεκινήσει», είπε ο Mlynczak.

Τούτου λεχθέντος, οι μαγνητικοί πόλοι της Γης μετατοπίζονται και το έχουν κάνει εκατοντάδες φορές σε όλη την ιστορία του πλανήτη, σύμφωνα με τη NASA.

Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «αντιστροφή πόλου». Τα παλαιομαγνητικά αρχεία δείχνουν ότι συμβαίνει περίπου κάθε 300.000 χρόνια κατά μέσο όρο, αν και τα πραγματικά χρονικά διαστήματα ποικίλλουν ευρέως.

«Κατά τη διάρκεια μιας αντιστροφής πόλου, το μαγνητικό πεδίο εξασθενεί, αλλά δεν εξαφανίζεται εντελώς», αναφέρει η NASA.

«Η μαγνητόσφαιρα, μαζί με την ατμόσφαιρα της Γης, συνεχίζουν να προστατεύουν τη Γη από τις κοσμικές ακτίνες και τα φορτισμένα ηλιακά σωματίδια, αν και μπορεί να υπάρχει μια μικρή ποσότητα σωματιδιακής ακτινοβολίας που την κατεβάζει στην επιφάνεια της Γης.

