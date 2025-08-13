Το Μεξικό εκδίδει στις ΗΠΑ 26 καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών

Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν την Τρίτη (12/8) ότι εκδόθηκαν στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ ακόμη 26 πρόσωπα στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών.

Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η μεταγωγή των 26 προσώπων –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– έγινε κατόπιν «αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης» στην Ουάσιγκτον, το οποίο «δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει» να επιβληθεί «η ποινή του θανάτου», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδιακή γραμματεία (το ομοσπονδιακό υπουργείο) Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία του Μεξικού.

Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Mexico extradites 26 cartel figures — As part of a U.S.–Mexico agreement, 26 high-ranking cartel members—among them Abigael González Valencia—were extradited to the U.S., with guarantees that the death penalty won’t be sought #Mexico #USA pic.twitter.com/FfrezHF3pY — Dave Ibrahim (@RealDaveIbrahim) August 12, 2025

Η μεταγωγή των 26 προσώπων –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– έγινε κατόπιν «αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης» στην Ουάσιγκτον, το οποίο «δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει» να επιβληθεί «η ποινή του θανάτου», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδιακή γραμματεία (το ομοσπονδιακό υπουργείο) Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία του Μεξικού.