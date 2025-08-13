Το Μεξικό εκδίδει στις ΗΠΑ 26 καταζητούμενους για διακίνηση ναρκωτικών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΑΡΤΕΛ ΜΕΞΙΚΟ

Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν την Τρίτη (12/8) ότι εκδόθηκαν στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ ακόμη 26 πρόσωπα στα οποία έχουν ασκηθεί διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών.

Εκτεταμένο κύμα βίας στο Μεξικό: 32 διαμελισμένα πτώματα εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η μεταγωγή των 26 προσώπων –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– έγινε κατόπιν «αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης» στην Ουάσιγκτον, το οποίο «δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει» να επιβληθεί «η ποινή του θανάτου», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδιακή γραμματεία (το ομοσπονδιακό υπουργείο) Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία του Μεξικού.

Με φόντο την εντεινόμενη πίεση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταπολεμηθεί ειδικά η διακίνηση φαιντανύλης, 29 μέλη διαφόρων καρτέλ είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο.

Η μεταγωγή των 26 προσώπων –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– έγινε κατόπιν «αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης» στην Ουάσιγκτον, το οποίο «δεσμεύτηκε ότι δεν θα ζητήσει» να επιβληθεί «η ποινή του θανάτου», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους η ομοσπονδιακή γραμματεία (το ομοσπονδιακό υπουργείο) Ασφαλείας και η γενική εισαγγελία του Μεξικού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:15 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα – Σε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ

Βαθύτερα στην Ουκρανία προωθήθηκαν την Τρίτη οι ρωσικές δυνάμεις, εν όψει της συνάντησης Τραμπ...
03:15 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Γουατεμάλα: Στη φυλακή έξι κρατικοί υπάλληλοι για τον θάνατο 41 κοριτσιών από φωτιά σε δομή υποδοχής ανηλίκων

Δικαστήριο της Γουατεμάλας καταδίκασε την Τρίτη (12/8) έξι πρώην κρατικούς αξιωματούχους –δύο ...
21:57 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: «Τυχόν παράδοση του Ντονμπάς θα είναι εφαλτήριο του Πούτιν για μελλοντικές επιθέσεις – Νίκη του η συνάντηση στην Αλάσκα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε την Τρίτη να μην παραχωρήσει την ανατο...
21:27 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μεσανατολικό: Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης στην μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας

Το όνομα του Παλαιστίνιου επιχειρηματία Σαμίρ Χουλίλε εξετάζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο για π...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια