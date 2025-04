Time: Αυτοί είναι οι 100 άνθρωποι την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο για το 2025 – Δύο «Έλληνες» στην λίστα

Την καθιερωμένη, ετήσια λίστα με τα 100 πρόσωπα που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Time και ανάμεσά τους φιγουράρουν δύο ελληνικής καταγωγής προσωπικότητες.

Πρόκειται για 100 ανθρώπους που, κατά το αμερικανικό περιοδικό, διαμορφώνουν την εποχή, δίνουν τον παλμό της επικαιρότητας, από την πολιτική και την τεχνολογία, μέχρι τις τέχνες, τον αθλητισμό και την επιχειρηματικότητα.

Οι πέντε από τους 100 ανθρώπους έχουν γίνει εξώφυλλο στο ΤΙΜΕ. Είναι ο Snoop Dogg, η Ντέμι Μουρ, η Σερένα Γουίλιαμς, ο Εντ Σίραν και ο Ντέμις Χασάμπις, συνιδρυτής και CEO της Google DeepMind. Ο νομπελίστας Δημοσθένης Χασάμπις έχει πατέρα Ελληνοκύπριο.

Στη λίστα περιλαμβάνονται φέτος, πέραν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έξι μέλη της κυβέρνησής του, 16 διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών, αριθμός ρεκόρ, καθώς και εννέα προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για τη δράση τους υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Για τον Τραμπ, το Timeγράφει ότι «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν άσκησε τόσο απόλυτο έλεγχο στη λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο νεότερος της φετινής λίστας είναι ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Λεόν Μαρσάν, 22 ετών, ενώ ο μεγαλύτερος είναι ο νομπελίστας Μουχαμάντ Γιούνους, 84 ετών, ο οποίος ορκίστηκε πέρσι ως επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης στο Μπαγκλαντές.

Η λίστα του 2025 περιλαμβάνει δύο νέες «υποκατηγορίες»: μία για τη φιλανθρωπία και μία για τους ψηφιακούς δημιουργούς. Ο Snoop Doog περιγράφεται από το περιοδικό ως «πολιορκητικός κριός απέναντι στις ψηφιακές μας φυλακές».

Ο Ντέμις Χασάμπις, CEO της Google DeepMind επιλέχτηκε για τη βαθιά τεχνολογική αλλαγή που προκαλεί η εταιρία του στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Σερένα Γουίλιαμς, διακρίνεται για το πώς έχει μετατρέψει την επιτυχία της στον αθλητισμό σε επενδυτική επιρροή. Ο Εντ Σίραν, μέσα από ένα απρόσμενο live σε ιρλανδικό μπαρ, αφηγήθηκε στο Time την πορεία του από το σκοτάδι στη δημιουργική αναγέννηση.

Η Ντέμι Μουρ, που πρωταγωνιστεί στην ταινία The Substance, μίλησε για την επανεκκίνηση της καριέρας της στα 60, δηλώνοντας: «Αυτή είναι μια απίστευτα δυναμική, συναρπαστική και ζωντανή περίοδος».

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Σαμ Τζέικομπς, σημειώνει στο εισαγωγικό του σημείωμα ότι η δημοσιογραφική ομάδα του TIME επέλεξε τους 100 με γνώμονα την ικανότητά τους να μετασχηματίζουν τον κόσμο.

«Η ερώτηση που μας κάνουν πιο συχνά αυτές τις μέρες είναι: τι ακολουθεί;», γράφει, τονίζοντας ότι η απότομη στροφή του Τραμπ στην παγκόσμια εμπορική πολιτική αναδεικνύει αυτή την αβεβαιότητα.

Η διαδικασία επιλογής των 100 είναι επίπονη και ξεκινά κάθε Μάιο από την αρχή. Oπως εξηγεί η υπεύθυνη της λίστας, Κέιτ Μάθιους: «Το μοναδικό σταθερό που βλέπουμε κάθε χρόνο είναι πως η ιδέα, η προσπάθεια ή η απόφαση ενός και μόνο ανθρώπου μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Στη λίστα περιλαμβάνονται τόσο αμφιλεγόμενες όσο και καινοτόμες μορφές, με τους συντάκτες του περιοδικού να επιλέγουν τα πρόσωπα που θεωρούν ότι άφησαν το πιο έντονο αποτύπωμα μέσα στη χρονιά. Το δεύτερο πρόσωπο με ελληνική καταγωγή είναι ο CEO του Netflix Τεντ Σαράντος.

The 2025 TIME100 is here: TIME’s annual list of the world’s most influential people https://t.co/O1HtHYtj1o

— TIME (@TIME) April 16, 2025