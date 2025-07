Τέξας: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις πλημμύρες – Αγωνία για αρκετούς αγνοούμενους – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 24 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί ως αποτέλεσμα των ξαφνικών πλημμυρών κατά μήκος του ποταμού Γκουανταλούπε στο Τέξας, δήλωσε την Παρασκευή (4/7) ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

Νωρίτερα, ο αντικυβερνήτης του Τέξας είχε αναφέρει 6-10 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και περίπου 20 αγνοούμενους. «Δεν έχουμε νεότερα για περίπου 20 κορίτσια» από τα περίπου 750 που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση, είπε ο Νταν Πάτρικ σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ελπίδα πως ίσως έχουν βρει καταφύγιο στα δέντρα ή δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν.

BREAKING:

At least 12 killed in Texas after catastrophic flooding of Guadalupe River.

23 young girls are also missing from Camp Mystic, a girls-only camp pic.twitter.com/dD76nw6EFT

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2025