ΗΠΑ: Αρκετοί νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Τέξας – BINTEO

Πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών κατοίκων του Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας επίσης λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Ο απολογισμός της ξαφνικής ανόδου της στάθμης των υδάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Ρομπ Κέλι, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών της κομητείας Κερ, που βρίσκεται στο κεντρικό Τέξας.

«Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε τους ανθρώπους» που πέθαναν, δήλωσε, κάνοντας λόγο για «πολύ καταστροφικές και φονικές» πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

🚨Life-Threatening Flood

📍 Kerrville, Texas

📍Guadalupe River

The Guadalupe River in Kerrville, Texas, is experiencing catastrophic flooding this morning, reaching the second-highest level on record and surpassing the devastating 1987 flood.

The River surged to a reported 34… pic.twitter.com/RdbZtmgg58

— Globe Alerts (@Globe_Alerts) July 4, 2025