Τέξας: Πλησιάζουν τους 70 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες διάσωσης για τους 27 αγνοούμενους

Καθώς οι πλημμύρες υποχωρούν σταδιακά σε όλο το κεντρικό Τέξας, οι ομάδες διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν 27 άτομα που αγνοούνται, εκ των οποίων τα 11 είναι κορίτσια από την κατασκήνωση Camp Mystic, την οποία διέλυσαν τα νερά από τον ποταμό Guadalupe ο οποίος υπερχείλισε.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες αυξήθηκε στους 59, όπως δήλωσε ο υποδιοικητής της κομητείας Hill Country, Νταν Πάτρικ, “Φτάσαμε πλέον στους 67”, δήλωσε σήμερα το πρωί στο Fox News. “Αναμένουμε ότι θα ανέβει δυστυχώς υψηλότερα”, ο αριθμός των νεκρών, είπε.

Εκατοντάδες είναι πλέον τα μέλη των ομάδων διάσωσης που αναζητούν τους αγνοούμενους σε λασπόνερα και συντρίμμια, κατά μήκος του ποταμού, ακόμα και μέσα στο ποτάμι. Εθελοντές από έξι πολιτείες έχουν φτάσει στο Τέξας και συμμετέχουν στις έρευνες.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μέσα σε λίγες ώρες έπεσε βροχή που ισοδυναμεί με βροχή ενός μήνα, στην περιοχή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει προειδοποιήσει ότι προβλέπονται περισσότερες βροχές για την περιοχή του κεντρικού Τέξας και ότι “η υπερβολική απορροή μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες ποταμών, ρυακιών, ρεμάτων και άλλων χαμηλών και επιρρεπών σε πλημμύρες περιοχών”.

Ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε την κομητεία σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τα νερά των πλημμυρών φτάνουν πλέον στις λίμνες της περιοχής και, δεδομένου ότι η περιοχή βρισκόταν σε σοβαρή ξηρασία πριν δεχτεί τον ξαφνικό κατακλυσμό, υπήρχε αρκετός χώρος στις λίμνες για να διαχειριστούν το νερό.

Ο ποταμός Γκουανταλούπε η στάθμη του οποίου ανέβηκε οκτώ μέτρα σε μία ώρα πλέον έχει επιστρέψει σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα. «Το νερό έφτασε στο ύψος των δέντρων, περίπου 10 μέτρα ή και περισσότερο», δήλωσε ο Γεράρδο Μαρτίνες, κάτοικος της περιοχής. «Το ποτάμι κατεβάζει αυτοκίνητα, ολόκληρα σπίτια», πρόσθεσε.

Ο Νταν Πάτρικ δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που αγνοούνται, επειδή πολλοί επισκέπτες περνούσαν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου κατά μήκος του ποταμού. “Υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι που ήρθαν και είχαν μια σκηνή, είχαν ένα τροχόσπιτο, νοίκιασαν ένα μικρό σπίτι στις όχθες του ποταμού … δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι”, δήλωσε ο Πάτρικ. ”

Οι ομάδες συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, παρόλο που οι αρχές αναγνωρίζουν ότι η πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες μειώνεται όσο περνάει ο καιρός. “Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ την αναζήτηση κάποιου. Είχαμε καταιγίδες στο παρελθόν όπου άνθρωποι κατέβηκαν στο ποτάμι 10, 15 μίλια και τους βρήκατε αργότερα και επέζησαν”, δήλωσε ο Πάτρικ.

Σύμφωνα με τον Πάτρικ, περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί από τα νερά.”Ελπίζω ότι θαύματα εξακολουθούν να συμβαίνουν”, είπε.

Ο Ρίκυ Γκονζάλεζ και δώδεκα φίλοι του γλίτωσαν με δυσκολία από ένα σπίτι που είχαν νοικιάσει για το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου στο Τέξας, όταν η κατοικία πλημμύρισε ξαφνικά, όπως δήλωσε στο CNN. Ο κάτοικος του Τέξας δήλωσε ότι τον ίδιο και τους φίλους του ξύπνησε ένας σκύλος ο οποίος αλαφιάστηκε όταν ένα από τα αυτοκίνητά τους άρχισε να παρασύρεται από τα νερά. Το νερό ανέβηκε γρήγορα στο δεύτερο επίπεδο του σπιτιού και οι φίλοι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε πρόβλημα. «Κάποιοι από εμάς δεν ξέρουν να κολυμπούν. Το νερό είχε βάθος σχεδόν 10 μέτρα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κολυμπήσω», είπε.

Η δεμένη ομάδα φίλων ετοιμαζόταν να διαφύγει από δύο μεγάλα παράθυρα στη σοφίτα. “Εκείνη τη στιγμή που ετοιμαζόμουν, πέρασε από το μυαλό μου ότι κάποιοι από εμάς δεν θα καταφέρουν να βγουν ζωντανοί”, είπε ο Gonzalez. “Στο μυαλό μου σκεφτόμουν: “Λοιπόν, μπορεί να δω κάποιους από τους φίλους μου να πεθαίνουν σήμερα το πρωί””.

Αλλά μια οικογένεια που περνούσε τυχαία είδε την ομάδα των φίλων και βοήθησε στη διάσωσή τους, όπως είπε. Η οικογένεια, την οποία ο Gonzalez αποκαλεί “φύλακες άγγελοι” της ομάδας, φιλοξένησε τους φίλους, τους τάισε και τους οδήγησε στο αεροδρόμιο. Οι Τεξανοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δύσκολες στιγμές, εξήγησε ο Γκονζάλεζ.

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα των πρόσφατων φονικών πλημμυρών στο Τέξας. “Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα -ιδίως τις κόρες τους που βρίσκονταν σε θερινή κατασκήνωση- στην καταστροφή που προκάλεσε η πλημμύρα του ποταμού Γουαδελούπε στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών”, δήλωσε ο Ποντίφικας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης προσευχής του Angelus στο Βατικανό. “Προσευχόμαστε γι’ αυτούς”, πρόσθεσε.

Όταν οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την πλημμύρα του ποταμού Guadalupe, οι κατασκηνωτές της κοντινής κατασκήνωσης La Junta αναζήτησαν καταφύγιο σε υψηλότερο έδαφος και τελικά αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν για να σωθούν, δήλωσε ο πατέρας ενός κατασκηνωτή στο CNN.

Ο Joe Etheridge δήλωσε ότι ο γιος του ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκηνωτών, των οποίων η καμπίνα έγινε καταφύγιο για άλλους που διέφυγαν από τα νερά που ανέβαιναν. Περίμεναν να ξημερώσει πριν φτάσουν σε έναν δρόμο εξυπηρέτησης, όπου διασώθηκαν από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

“Έμειναν εκεί μέχρι τις έξι περίπου το πρωί, όταν άρχισε να ξημερώνει”, είπε ο πατέρας.

