Τέξας: Εικόνες καταστροφής από την κατασκήνωση Mystic που σάρωσε η πλημμύρα – Θρήνος για τους 70 νεκρούς, αγωνία για τους αγνοούμενους

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων καταστάσεων στις ΗΠΑ ενεργοποιήθηκε στο Τέξας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπέγραψε την κήρυξη μείζονος καταστροφής για την πολιτεία μετά τις φονικές πλημμύρες στην κομητεία Κερ. Εντωμεταξύ οι νεκροί έχουν φτάσει τους 70 σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης.

“Αναπτύσσουμε επί του παρόντος ομοσπονδιακούς πόρους διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στους πρώτους ανταποκριτές του Τέξας και θα συνεργαστούμε στενά με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές για να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι του Τέξας θα λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναζήτησης και αρχίζει η ανάκαμψη”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ ζήτησε την ομοσπονδιακή βοήθεια το Σάββατο, λέγοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τραμπ είναι “βαθιά ανήσυχος” για την κατάσταση και κατανοεί το “μέγεθος της καταστροφής”.

Οι πολιτειακοί και τοπικοί ηγέτες στο κεντρικό Τέξας δήλωσαν ότι λαμβάνουν ό,τι χρειάζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέχρι στιγμής, καθώς οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης εισέρχονται στην τρίτη ημέρα.

“Αυτές οι οικογένειες υφίστανται μια αδιανόητη τραγωδία, με πολλές ζωές να έχουν χαθεί και πολλούς να εξακολουθούν να αγνοούνται. Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τους πολιτειακούς και τοπικούς ηγέτες. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ βρέθηκε χθες επί τόπου με τον κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος εργάζεται σκληρά για να βοηθήσει τους ανθρώπους της μεγάλης πολιτείας του”, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής.

Η αμερικανική ακτοφυλακή πετάει “με δύο ελικόπτερα στην περιοχή του Λλάνο, στο Τέξας και βοηθά με δύο ελικόπτερα και τρία αεροπλάνα C-144 εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να βρεθούν τυχόν επιζώντες”, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, σημειώνοντας ότι 850 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής.

Η αναζήτηση ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Κεντρικό Τέξας, έγινε αγώνας δρόμου με τον χρόνο την Κυριακή, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 70 και οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στις ήδη πληγείσες περιοχές, όπως γράφουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Έντεκα κατασκηνώτριες και ένας σύμβουλος από την κατασκήνωση Camp Mystic, την καλοκαιρινή κατασκήνωση για κορίτσια στην κομητεία Kerr, παραμένουν αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε ο Larry Leitha, ο σερίφη της κομητείας.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην κομητεία Williamson, σύμφωνα με τις αρχές. Ο σερίφης της κομητείας Μάθιου Λίντεμαν δήλωσε ότι ένας κάτοικος βρήκε ένα πτώμα παγιδευμένο κάτω από ένα όχημα κοντά σε έναν επαρχιακό δρόμο μετά την υποχώρηση των υδάτων.

PLEASE PRAY For More Miracles In Texas. Many Little Girls Still Missing From Camp Mystic Where Flooding Inundated The Girls Camp Over Just 45 Minutes… At Least 13 Little Girls Already Confirmed Dead. 20+ Still Missing. Search & Rescue Ongoing! pic.twitter.com/n43mMcNCEv

Κατά μήκος της Εθνικής Οδού 39, η οποία περνά δίπλα από τον ποταμό Guadalupe στο Hunt του Τέξας, τα σημάδια των ζημιών που άφησαν πίσω τους τα νερά των πλημμυρών είναι παντού.

Κομμάτια ασφάλτου είναι διασκορπισμένα σε χορταριασμένες περιοχές. Οι φράχτες έχουν ξεκολλήσει από τις κολώνες τους. Ρούχα και συντρίμμια από κατεστραμμένα σπίτια είναι παντού διάσπαρτα στην περιοχή.

Εκατοντάδες εθελοντές χτενίζουν τις όχθες ενός παραπόταμου του Γκουανταλούπε, αναζητώντας τους αγνοούμενους. Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι η πιθανότητα εύρεσης επιζώντων μειώνεται όσο περνάει ο καιρός, αλλά τα μέλη της κοινότητας παραμένουν αποφασισμένα, ελπίζοντας ότι θα δώσουν τουλάχιστον ένα τέλος στην αγωνία των συγγενών όσων αγνοούνται.

“Ψάχνεις για κάτι που ελπίζεις να μην βρεις”, δήλωσε ο Fred Hernandez που συμμετέχει στις έρευνες. “Αλλά ταυτόχρονα, αν έχεις μέλη της οικογένειάς σου που αγνοούνται, ελπίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ψάχνουν”. Η αναζήτηση μέσα σε δύσβατα εδάφη και συντρίμμια μπορεί να είναι δύσκολη, σημείωσε ο Hernandez. “Είναι προφανώς ένα ανοργάνωτο χάος”, είπε.

Κάτω από βροχή και καταιγίδες, οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στο Χαντ του Τέξας, έξω από την κατασκήνωση Camp Mystic, την καλοκαιρινή κατασκήνωση την οποία παρέσυραν τα νερά του Γκουαντελούπε την Παρασκευή.

Η πολιτειακή και η τοπική αστυνομία εργάζονται μαζί με τους εθελοντές ερευνώντας τα συντρίμμια κατά μήκος του ποταμού. Οι αστυνομικοί καθοδηγούν τα σκυλιά K-9 για να ψάξουν μέσα από θάμνους γύρω από την κατασκήνωση και την άκρη του νερού, ενώ οι εθελοντές χρησιμοποιούν αλυσοπρίονα για να κόψουν τα δέντρα.

Ο Brooks Holzhausen από το Σαν Αντόνιο εργάστηκε μαζί με άλλους από την ομάδα του 300 Justice για να καθαρίσουν τους θάμνους. “Έχουμε μερικούς συνταξιούχους SEALs που είναι μαζί μας, άρα μια ομάδα δυνατών ανθρώπων μας βοηθά” , δήλωσε.

Η Sharra Loveladay δήλωσε στο CNN ότι στα 34 χρόνια που ζει στην κοινότητα, έχει λάβει προειδοποιήσεις για πλημμύρες, αλλά δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο με την καταστροφή αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η Lovelady δήλωσε ότι ήταν σημαντικό για εκείνη να συμμετάσχει στην προσπάθεια αναζήτησης. Γνωρίζει προσωπικά έναν 26χρονο που αγνοείται, περίπου στην ίδια ηλικία με τα δικά της παιδιά. Μεταξύ των αγνοουμένων και των νεκρών είναι “στυλοβάτες της κοινότητας”, η απώλεια των οποίων θα επηρεάσει πολλούς ανθρώπους.

Thank you all for reaching out and for prayers. All of the campers at my daughter’s camp are safe. We have her in our arms. Precious. Grieving for the Mystic families and for our children who will slowly start to comprehend what they have been through. We stood waiting for our… pic.twitter.com/SxzBZtBA88

