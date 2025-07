Τέξας: Χιλιάδες μυρμήγκια της φωτιάς σχηματίζουν «σχεδίες» για να επιβιώσουν – Εικόνες που θυμίζουν ταινία τρόμου

Ένας τεράστιος «στρατός» από μυρμήγκια της φωτιάς έχει εμφανιστεί στο Τέξας, μετά τις φονικές πλημμύρες. Μάλιστα, τα μυρμήγκια σχηματίζουν σχεδίες με τα ίδια τους τα σώματα — κάτι που οι κάτοικοι περιγράφουν ως αηδιαστικό θέαμα που τους προκαλεί ανησυχία.

Ο τηλεοπτικός σταθμός KXAN Austin δημοσίευσε στο X (πρώην Twitter) ένα βίντεο που τράβηξε ο κάτοικος του Όστιν, David Todd, όπου φαίνονται τα μικροσκοπικά έντομα, συγκεντρωμένα σε έναν μεγάλο σωρό, να επιπλέουν στα νερά της λίμνης Travis.

Οι χρήστες του X σχολίασαν έντονα το τρομακτικό θέαμα. «Μια αιωρούμενη μπάλα καθαρού μίσους», έγραψε ένας.

«Έχω κάνει περισσότερα από το να τα δω. Έπεσα πάνω τους ένα βράδυ, περπατώντας μέσα στο νερό προς τη ράμπα του προβλήτα μου, όταν η στάθμη του νερού της λίμνης ανέβαινε με γρήγορο ρυθμό. Δράμα», έγραψε κάποιος. «Χάλια». «Φέρτε τη δάδα», πρότεινε κάποιος άλλος.

Have you seen fire ant rafts in floodwaters? This one was drifting on Lake Travis. When underground nests flood, fire ants link their legs and jaws together to create buoyant, self-assembled mounds. https://t.co/gQt2JIorec pic.twitter.com/029Ha17x8M

— KXAN News (@KXAN_News) July 17, 2025