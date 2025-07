Ταϊλάνδη: Μαχητικό F-16 έπληξε στόχους στην Καμπότζη – Η επιδείνωση των διμερών σχέσεων κατέληξε σε πόλεμο

Τουλάχιστον 11 πολίτες και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν στην Ταϊλάνδη από επίθεση που πραγματοποίησε η Καμπότζη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώθηκαν και κατέληξαν σε εχθροπραξίες, ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για το ποια έκανε την αρχή.

Ο Σομσάκ Τεπσούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι ενέργειες της Καμπότζης, μεταξύ των οποίων μία επίθεση σε νοσοκομείο, θα πρέπει να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου.

Μαχητικά αεροσκάφη της Ταϊλάνδης έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη ενώ πυρά πυροβολικού που αποδίδονται στο αντίθετο στρατόπεδο προκάλεσαν τον θάνατο αμάχων σύμφωνα με την Μπανγκόκ.

Τα δύο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας διαφωνούν επί μακρόν για τα σύνορά της. Η διαφωνία τους χρονολογείται από την εποχή της γαλλικής Ινδοκίνας, όμως συγκρούσεις τέτοιας σφοδρότητας δεν είχαν σημειωθεί εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

Από τα έξι μαχητικά F-16 που ετοίμασε η Ταϊλάνδη προκειμένου να αναπτυχθούν στη διαφιλονικούμενη συνοριακή περιοχή, ένα έπληξε την Καμπότζη και κατέστρεψε στρατιωτικό στόχο, ανέφερε ο ταϊλανδικός στρατός.

“Κάναμε χρήση αεροπορικής ισχύος εναντίον στρατιωτικών στόχων όπως είχε σχεδιαστεί”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Ρίτσα Σουκσουουάνον. Η Ταϊλάνδη έκλεισε επίσης τα σύνορα με την Καμπότζη.

