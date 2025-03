Συρία: Βίντεο-σοκ με δυνάμεις που πρόσκεινται στην κυβέρνηση να πανηγυρίζουν για τη σφαγή μειονοτήτων – «Εθνοκάθαρση»

Συγκλονίζουν τα βίντεο – ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις σφαγές των Αλαουιτών στη Λαττάκεια και στην Ταρτούς της Συρίας στις 7 Μαρτίου. Το CNN κατέγραψε τουλάχιστον 84 πτώματα σε βίντεο που εντοπίστηκαν στο Sanobar, το οποίο έχει πληθυσμό μερικών χιλιάδων κατοίκων. Οι ντόπιοι δήλωσαν ότι μέτρησαν πάνω από 200 νεκρούς – η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν άνδρες. Οι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για τον φόβο αντιποίνων.

Μια μητέρα και η κόρη της σκύβουν στα παράθυρα της σοφίτας τους, καθώς ένοπλοι άνδρες συγκεντρώνονται έξω από την πόρτα. Προσπαθούν να μην βγάλουν άχνα. Αλλά στο βίντεο που κατέγραψαν κρυφά από αυτή την δύσκολη στιγμή, είναι σαφές ότι μετά βίας μπορούν να ελέγξουν την πανικόβλητη αναπνοή τους.

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, στις 7 Μαρτίου, ο πατριάρχης της οικογένειας Khalil τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν κινδύνευαν. Οι δυνάμεις που συντάχθηκαν με τη νέα ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας και είχαν κατέβει στο χωριό τους, το al-Sanobar, κυνηγούσαν μόνο ανθρώπους που συνδέονταν με τον πρόσφατα ανατραπέντα δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ, συλλογίστηκε.

«Δεν έχουμε κάνει τίποτα κακό», θυμάται να λέει ο συγγενής του καθώς παρακολουθούσαν από τα παράθυρά τους μαχητές να εισβάλλουν στο σπίτι των γειτόνων τους. Ώρες αργότερα, είπε ότι ο οικογενειάρχης ήταν νεκρός, το άψυχο σώμα του απλωμένο στο αίθριο δίπλα στο πτώμα του γιου του.

Ένας μασκοφόρος μαχητής βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να παρελαύνει γύρω από το λεηλατημένο σπίτι, τραγουδώντας «εθνοκάθαρση, εθνοκάθαρση» και δημοσίευσε το βίντεο στη σελίδα του στο Facebook για να το δουν 28.000 οπαδοί του. Μέλη της οικογένειας που κρύβονταν στον επάνω όροφο δήλωσαν στο CNN ότι άκουσαν την επιδρομή, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων, να εκτυλίσσεται.

New Video: After violence erupted on Syria’s coast earlier this month, we zeroed in on the events in one Alawite village, where we found evidence of a sectarian-fuelled massacre carried out by fighters aligned with the new Islamist government in Damascus.

w/ @Ssirgany… pic.twitter.com/rqDqDy9PVy

— Tamara Qiblawi تمارا قبلاوي – tqiblawi.bsky.social (@tamaraqiblawi) March 17, 2025