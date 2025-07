Συρία: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει ενόπλους να αναγκάζουν Δρούζους να πηδήξουν από μπαλκόνι – Σκληρές εικόνες

Ένα βίντεο με σκληρές εικόνες που δείχνει μαχητές στην Συρία να αναγκάζουν άνδρες Δρούζους να πηδούν από ένα μπαλκόνι στο θάνατο, καθώς τους πυροβολούν με αυτόματα όπλα, κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο. Τα ανατριχιαστικά πλάνα συμπυκνώνουν τη δεινή θέση των Δρούζων στη Συρία, καθώς η χώρα συνεχίζει να βυθίζεται σε θρησκευτικές συγκρούσεις.

Οι μάχες, κυρίως στην επαρχία Σουέιντα και την ομώνυμη πόλη, είναι η τελευταία πρόκληση για τον έλεγχο της κυβέρνησης Αλ Σαράα, στην οποία κυριαρχούν οι ισλαμιστές και η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες τον Δεκέμβριο.

Οι εικόνες θέτουν στο επίκεντρο την εύθραυστη ασφάλεια της χώρας, καθώς η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία της στη διασπασμένη χώρα και τις βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές διαιρέσεις της.



Η Σουέιντα σήμερα είναι σε γενικές γραμμές ήσυχη. Η σύγκρουση ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα ως συγκρούσεις μεταξύ των Δρούζων από την μία – μιας θρησκευτικής μειονότητας που κατάγεται από τη νότια Συρία, τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν και τμήματα του Λιβάνου και της Ιορδανίας – και συριακών φυλών Βεδουίνων από την άλλη.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έφτασαν στη συνέχεια για να προσπαθήσουν να καταπνίξουν τις εντάσεις, συγκρούστηκαν με ένοπλους Δρούζους και επιτέθηκαν στην κοινότητα των Δρούζων. Τα τελευταία βίαια επεισόδια έφεραν και πάλι αντιμέτωπους Δρούζους και Βεδουίνους, δήλωσαν μάρτυρες.

Οι μάχες έχουν προσελκύσει το γειτονικό Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία και στο υπουργείο Άμυνας στη Δαμασκό αυτή την εβδομάδα, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις μάχονταν με τους Δρούζους. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί ότι θα προστατεύει τους Δρούζους.

Ωστόσο, το Ισραήλ και η Ουάσιγκτον διαφωνούν σχετικά με τη Συρία. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια κεντρική Συρία υπό την κυβέρνηση του Σαράα, ο οποίος έχει δεσμευτεί να κυβερνά για όλους τους πολίτες, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση κυριαρχείται από τζιχαντιστές και αποτελεί κίνδυνο για τις μειονότητες.

Τον Μάρτιο, ο συριακός στρατός εμπλέχθηκε σε μαζικές δολοφονίες μελών της μειονότητας των Αλαουιτών, στην οποία ανήκε μεγάλο μέρος της ελίτ του Άσαντ. Οι αιματηρές αναταραχές, σε συνδυασμό με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για κατάρρευση της ασφάλειας στη Συρία.

Η χώρα, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, εξακολουθεί να αναρρώνει από τις συνέπειες της δεκαετούς εμφύλιας σύρραξης και της πρόσφατης κατάληψης της Δαμασκού από τους ισλαμιστές αντάρτες, τον Δεκέμβριο του 2024.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκλονιστικό βίντεο των Δρούζων ανδρών που πηδούν έχουν αναφερθεί από τη δημοσιογράφο Jenan Moussa, που εδρεύει στη Μέση Ανατολή, αναφέρει η MailOnline.

O ίδιος μίλησε με τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων και αποκάλυψε τις ταυτότητές τους: Muath Arnous (2002), φοιτητής οδοντιατρικής, Baraa Arnous (2005), φοιτητής μηχανικής, και Osama Arnous (1998), οδοντίατρος. Ο Muath και ο Baraa ήταν αδέλφια, ενώ ο Osama ήταν ξάδελφός τους.

Οι δολοφονίες φέρεται να συνέβησαν την Τετάρτη 16 Ιουλίου στην πόλη Σουέιντα, με πλειοψηφία Δρούζων, στη νότια Συρία. Στο X/Twitter, ο Moussa έγραψε: «Μετά την πτώση τους από το μπαλκόνι, ο δράστης φώναξε και πανηγύρισε. Πριν από λίγο, έλαβα ένα μήνυμα από ένα μέλος της οικογένειας Arnous που ζει στο εξωτερικό. Έγραφε απλά: «Η οικογένειά μου κινδυνεύει. Παρακαλώ βοηθήστε».

The three young men who were shot while they were forced to jump from a high building by HTS-lSlS: Dr. Muad Arnous, his brother, engineer Baraa Arnous, and their cousin, Dr. Osama Mo’ta Arnous. The father of the two brothers, Bashar Arnous, who was anti-Assad, was also executed… pic.twitter.com/Psm56T0ha8

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 20, 2025