Συρία: Πρώην δυνάμεις ασφαλείας του Άσαντ παραδίδουν τα όπλα τους στη νέα κυβέρνηση – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα και ο ρόλος του Ισραήλ

Οι πρώην δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος της Συρίας παραδίδουν τα όπλα τους στη μεταβατική κυβέρνηση, που συνδέεται με τους αντάρτες στη νότια πόλη Λατάκια, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το υλικό, που τραβήχτηκε στις αρχές της εβδομάδας, δείχνει μεγάλες ουρές ανδρών ντυμένων με πολιτικά ρούχα, καθώς περιμένουν να παραδώσουν τα προσωπικά τους όπλα σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών της νέας κυβέρνησης της χώρας.

Οι αξιωματούχοι φαίνονται να παίρνουν ανεπίσημα συνεντεύξεις από τους άνδρες και να τους βγάζουν φωτογραφίες καθώς παραδίδουν τα όπλα τους, όπως φαίνεται στο βίντεο του AFP. Εκατοντάδες πιστόλια και πυρομαχικά φαίνονται στοιβαγμένα ψηλά στις γωνίες του κυβερνητικού γραφείου.

▶️Syria’s transitional government, which took power on December 8, is urging soldiers and police to lay down their arms and register with authorities. In Latakia, a former Assad stronghold, one ex-soldier expresses relief at leaving the military behind.https://t.co/0TeLQnadHi pic.twitter.com/fJVA4jMDnG

— Voice of America (@VOANews) December 18, 2024