Συρία: Ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Έκρηξη σημειώθηκε στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι επρόκειτο για ισραηλινό πλήγμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έκρηξη ακολούθησε την πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την περιοχή, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε λίγο αργότερα ότι εξαπέλυσε πλήγμα με drone στη συριακή πρωτεύουσα, αναφέροντας ότι επλήγη «η είσοδος του αρχηγείου του συριακού στρατού».

🚨 The “Israeli” military said it struck the “entrance gate of the Syrian regime’s military headquarters in the Damascus area of Syria.”



Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει: «Οι IDF συνεχίζουν να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τη δραστηριότητα εναντίον των Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία και, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, επιτίθεται στην περιοχή και είναι προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια».

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025