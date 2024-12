Συρία: Εμφανίστηκε στο Χαλέπι ο αρχηγός των ανταρτών – Συνεχίζονται οι μάχες γύρω από την Χάμα

Για πρώτη φορά μετά την εξέγερση των ανταρτών στην Συρία, αλλά και μετά τα δημοσιεύματα που τον έφεραν να έχει σκοτωθεί σε αεροπορικό βομβαρδισμό, ο ηγέτης της οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham , ο Αχμέντ Χουσεΐν αλ-Σάρα, γνωστός και ως Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζουλάνι.

Η εμφάνισή του έγινε γνωστή με βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία αναπαράχτηκαν και από μεγάλα αραβικά ΜΜΕ, όπως το Al Jazeera.

Το βίντεο δείχνει τον αλ-Τζουλάνι να περνάει μέσα από το πλήθος, που ζητωκραυγάζει στο Χαλέπι.

Οι Σύροι αντάρτες πολέμησαν την Τετάρτη τις κυβερνητικές δυνάμεις και συμμαχικές πολιτοφυλακές σε χωριά βόρεια και ανατολικά της Χάμα, μιας μεγάλης πόλης, η κατάληψη της οποίας θα πίεζε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ και τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι αντάρτες πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη προέλασή τους εδώ και χρόνια την τελευταία εβδομάδα, καταλαμβάνοντας το Χαλέπι – τη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας πριν από τον πόλεμο – σε μια αστραπιαία επίθεση που ανέτρεψε τις επί μακρόν σταθερές γραμμές του μετώπου και αποσταθεροποίησε περαιτέρω μια περιοχή που ήδη φλέγεται από τον πόλεμο στη Γάζα.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 4, 2024