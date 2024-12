Συρία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Μάνμπιτζ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη νωρίτερα σήμερα στην πόλη Μάνμπιτζ της επαρχίας του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Sham FM.

Από την έκρηξη βόμβας που ήταν τοποθετημένη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ξέσπασε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη βομβιστική επίθεση.

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, με τις υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού (SNA) να καταλαμβάνουν τη Μάνμπιτζ, η ο οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) – οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους – ανακοίνωσαν σήμερα ότι πέρασαν στην αντεπίθεση με στόχο να ανακτήσουν τον έλεγχο σε περίχωρα της Μάνμπιτζ.

#Syria: A car bomb attack occurred in the city of Manbij in northern Syria, currently controlled by Turkey-backed Syrian National Army.

Multiple casualties reported. pic.twitter.com/za9SaZYi3H

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 24, 2024