Συναγερμός στον Καναδάς: Φωτιά απειλεί πετρελαιοπαραγωγική πόλη – Εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων

Νέος συναγερμός στον Καναδά αφού χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους καθώς δασική φωτιά πλησιάζει απειλητικά τη Φορτ Μακμέρι, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες ποσότητες ασφαλτώδους άμμου της χώρας της βόρειας Αμερικής.

Η πόλη αυτή, στην επαρχία Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά, είναι γνωστή τόσο επειδή αποτελεί το κυριότερο κέντρο παραγωγής πετρελαίου της χώρας, όσο και επειδή εκεί εκτυλίχθηκε η χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη καναδική ιστορία, όταν τη σάρωσε πυρκαγιά το 2016.

«Παρατηρούμε ακραία συμπεριφορά της φωτιάς», η οποία «ωθείται προς την πόλη από τον άνεμο», δήλωσε η Ζοζέ Σεντ-Ονζ, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην Αλμπέρτα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά, που έχει ήδη μετατρέψει σε αποκαΐδια 96.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, απέχει πλέον μόλις 13 χιλιόμετρα από την πόλη. Δόθηκε έτσι εντολή στους κατοίκους τεσσάρων νοτίων προαστίων της να φύγουν εσπευσμένα χθες το μεσημέρι.

Εικόνες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελώριες ουρές αυτοκινήτων που έφευγαν από την περιοχή. Πολλοί κάτοικοι φέρουν ως ακόμη και σήμερα το τραύμα του χάους που είχε επικρατήσει κατά την εσπευσμένη απομάκρυνση του 2016, όταν 90.000 κάτοικοι προσπάθησαν να φύγουν μέσω της μοναδικής οδού που οδηγεί στην πόλη, η οποία περιβάλλεται από δάσος.

«Ο καπνός μειώνει την ορατότητα κι είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των ακριβών αποστάσεων», σημείωσε η κυρία Σεντ-Ονζ, η οποία πρόσθεσε πως «πυροσβέστες αποσύρθηκαν από την πρώτη γραμμή για λόγους ασφαλείας».

fire in Fort McMurray as seen from abasand. we’re currently evacuating right now. never expected this to happen again, this is insane. pic.twitter.com/ZaalmttBmb

— Kosar (@superkosar) May 14, 2024