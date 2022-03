Συναγερμός στο Λονδίνο για διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο για διαρροή αερίου.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο “Βασίλισσα Ελισάβετ” για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών με αναπνευστικές δυσκολίες.

Το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι υπήρξε περιστατικό με διαρροή αερίου στο Υδάτινο Κέντρο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

