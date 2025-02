Συναγερμός στην Αλάσκα: Αγνοείται αεροσκάφος με 10 επιβαίνοντες – Εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του

Ένα αεροσκάφος της Bering Air με 10 επιβαίνοντες αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης στην Αλάσκα, ενώ εκτελούσε πτήση προς μια παραθαλάσσια πόλη της πολιτείας. Οι Αρχές, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή χερσαίων ομάδων και της Ακτοφυλακής.

Το Bering Air Caravan, που μετέφερε εννέα επιβάτες και έναν πιλότο, δηλώθηκε ως αγνοούμενο περίπου στις 4 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας. Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Ουναλακλίτ προς τη Νόουμ, δύο πόλεις που βρίσκονται στη δυτική ακτή της Αλάσκας.

Η Ακτοφυλακή έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ παράλληλα διεξάγεται και χερσαία επιχείρηση εντοπισμού του αεροσκάφους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νόουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν τις αεροπορικές επιχειρήσεις το απόγευμα της Πέμπτης, πρόσθεσε η υπηρεσία.



Ένα αεροσκάφος C-130 της Ακτοφυλακής θα πραγματοποιήσει έρευνα πάνω από την περιοχή και διαθέτει εξοπλισμό που μπορεί να ανιχνεύσει ανθρώπους και αντικείμενα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ανέφερε η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

«Οι χερσαίες ομάδες έχουν καλύψει όλη την ακτή από τη Νόουμ έως το Τοπκόκ», ανέφερε η πυροσβεστική. «Η ακριβής τοποθεσία του αεροπλάνου παραμένει άγνωστη. Συνεχίζουμε να διευρύνουμε τις προσπάθειες έρευνας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατευθύνσεις μέχρι να εντοπιστεί το αεροσκάφος».

Σύμφωνα με το NBC KTUU, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Bering Air, Ντέιβιντ Όλσον, δήλωσε ότι η πτήση απογειώθηκε από το Ουναλακλίτ στις 2:37 μ.μ.

Η Ακτοφυλακή της Αλάσκας ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι το αεροπλάνο βρισκόταν 20 χιλιόμετρα ανοιχτά, κατευθυνόμενο από το Ουναλακλίτ προς τη Νόουμ, όταν χάθηκε το σήμα του.

#RESCUE (2/2) An HC-130 Hercules airplane crew from Air Station kodiak to search their last known position. The aircraft was 12 miles offshore transiting from Unalakleet to Nome when its position was lost. More information to follow as it becomes available.

— USCGAlaska (@USCGAlaska) February 7, 2025