Στο Ιράν σπέρνουν… σύννεφα για να αντιμετωπίσουν την ξηρασία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν σύννεφα
(AP Photo/Vahid Salemi)

Επιχειρήσεις σποράς νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες ξεκίνησαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι αρχές στο Ιράν, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Σήμερα, πραγματοποιήθηκε μια πτήση σποράς νεφών στη λεκάνη της λίμνης Ούρμια για πρώτη φορά αυτό το υδρολογικό έτος», που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, τόνισε αργά χθες Σάββατο (15/11) το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η λίμνη, η μεγαλύτερη του Ιράν, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έχει συρρικνωθεί σημαντικά λόγω της ανομβρίας. Σύμφωνα με το IRNA, σχεδιάζονται περαιτέρω επιχειρήσεις στις επαρχίες του Ανατολικού και Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Πέρυσι, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι είχε αναπτύξει τη δική του τεχνολογία για την πρακτική σποράς νεφών με αεροσκάφη.

Σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, η χώρα υποφέρει εδώ και χρόνια από ξηρασίες και καύσωνες, οι οποίοι αναμένεται να επιδεινωθούν με την κλιματική αλλαγή. Το Ιράν βιώνει αυτή την περίοδο το «ξηρότερο φθινόπωρο των τελευταίων 50 ετών», ανέφερε το IRNA.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, οι βροχοπτώσεις φέτος είναι 89% κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Ωστόσο, το Σάββατο, το IRNA ανέφερε βροχές σε τοποθεσίες σε δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο με έντονες βροχοπτώσεις στην Αχβάζ και τη Σουστάρ (νοτιοδυτικά), καθώς και στη Σαλμά και την Ούρμια (βορειοδυτικά) και στην Αμπντάναν (δυτικά). Σε ορισμένες περιοχές, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν επίσης εικόνες με πρώτες χιονοπτώσεις στα βουνά Αλμπόρζ και στο χιονοδρομικό κέντρο Τοτσάλ, που βρίσκεται βόρεια της πρωτεύουσας.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση με το νερό και στην Τεχεράνη το χαμηλό επίπεδο βροχής είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος. Εκ των 31 ιρανικών επαρχιών, σε 15 δεν έπεσε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Τα επίπεδα νερού στις δεξαμενές που τροφοδοτούν πολλές επαρχίες έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Νωρίτερα τον μήνα, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εξαιτίας της λειψυδρίας, εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα διεξαχθεί μια τέτοια επιχείρηση. Η κυβέρνηση αργότερα διευκρίνισε ότι η πρόθεσή της ήταν να ενημερώσει το κοινό για τη σοβαρότητα της κατάστασης, όχι να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Άλλες χώρες στην περιοχή, ιδίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιούν επίσης τη σπορά νεφών για πρόκληση βροχοπτώσεων.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα γίνει η επόμενη «διαγραφή» για οφειλές από το πρώτο μνημόνιο

ΟΟΣΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την κλιματική κρίση

Οι παρενέργειες του «jelqing» – Τι είναι και γιατί οι άντρες το δοκιμάζουν;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 4 πρόσωπα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:41 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 32 νεκροί από κατάρρευση γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίου – Βίντεο

Τουλάχιστον 32 εργάτες μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε κατάρρευση μιας γέφυρας που συνέβ...
19:25 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Νέα τουρκική πρόκληση στην Κύπρο – Μαχητικά F-16 πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή

Νέα σοβαρή τουρκική πρόκληση με παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας καταγρά...
19:03 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

«Ευχαριστώ Ελλάδα»: Οι αναρτήσεις Ζελένσκι μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας

Την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα, εκφράζει ...
18:53 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Λίβανος: Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον μελών της δύναμης του ΟΗΕ στον νό...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα