Στην κόλαση της Χαμάς: Οι 20 όμηροι αποκαλύπτουν τα βασανιστήρια που υπέστησαν – Δεμένοι, πεινασμένοι και απομονωμένοι στα τούνελ της Γάζας

Έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας, οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς επέστρεψαν χθες Δευτέρα στο Ισραήλ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις φρικτές συνθήκες που αντιμετώπισαν στα χέρια της ισλαμιστικής οργάνωσης, από βασανιστήρια και ακραία στέρηση τροφής μέχρι απομόνωση σε σκοτεινά τούνελ.

Οι τελευταίοι όμηροι είχαν απαχθεί πριν από δύο χρόνια, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε αιματηρή εισβολή στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας 251. Παρότι οι περισσότεροι από τους 251 είχαν επιστραφεί νεκροί ή ζωντανοί, οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι παραδόθηκαν χθες, μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Πολλοί όμηροι αποκάλυψαν ότι υπέστησαν έντονη απομόνωση, απειλές με όπλα και ακραία πείνα που τους οδήγησε στα όρια του θανάτου. Πολλοί ανέφεραν ότι οι βάναυσοι απαγωγείς τους έτρωγαν μπροστά τους ενώ αυτοί λιμοκτονούσαν.

Ο 32χρονος Avinatan Or κρατήθηκε σχεδόν εντελώς απομονωμένος για δύο χρόνια, χωρίς να συναντήσει άλλον όμηρο μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσής του τη Δευτέρα. Ο Avinatan, που απήχθη μαζί με τη φίλη του Noa Argamani, 28 ετών, από το Nova Festival, υπέστη επίσης σοβαρή πείνα, έχοντας χάσει έως και το 40% του σωματικού του βάρους, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Οι Avinatan και Noa επανενώθηκαν χθες.

Ο 36χρονος Elkana Bohbot πέρασε σχεδόν δύο χρόνια δεμένος σε ένα σκοτεινό και υγρό τούνελ, χάνοντας κάθε αίσθηση του χρόνου. Όπως ανέφερε το Channel 12, κατάφερε να θυμηθεί την επέτειο του γάμου του και απαίτησε από τους απαγωγείς του να τον αφήσουν να κάνει ντους εκείνη την ημέρα. Παρά την αρχική άρνηση των μαχητών της Χαμάς, τελικά του επετράπη να καθαριστεί.

Οι 28χρονοι δίδυμοι Gali και Ziv Berman κρατήθηκαν χωριστά και αποκομμένoι από τον έξω κόσμο. Αν και βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, δεν γνώριζαν με βεβαιότητα αν ο άλλος ήταν ζωντανός, και μόνο όταν αγκαλιάστηκαν ξανά μετά από περισσότερα από δύο χρόνια διαπίστωσαν ότι ήταν καλά. Και οι δύο πέρασαν περιόδους ακραίας πείνας.

Ο Matan Angrest, τώρα 22 ετών, στρατιώτης που απήχθη από το τανκ του στο νότιο Ισραήλ, υπέστη «πολύ σοβαρά βασανιστήρια» κατά τους πρώτους μήνες, όπως δήλωσε η μητέρα του Anat. «Θυμάται ότι τον χτύπησαν τόσο άσχημα που έχασε τις αισθήσεις του», είπε, προσθέτοντας ότι «τον τύλιξαν με μαύρους σάκους και τον τράβηξαν μακριά».

Ο Angrest έμεινε «μόνος για μεγάλο διάστημα, υπό ειδική φύλαξη» και αρνήθηκε να λυγίσει για τα «τέρατα» που τον κρατούσαν κλειδωμένο. Η Anat ανέφερε ότι υπέστη «σοβαρό ψυχολογικό πόλεμο», με τα μέλη της Χαμάς να του λένε ότι «οι Ισραηλινοί τους έχουν εγκαταλείψει, ότι η Χαμάς θα κατακτήσει τη χώρα και ότι σχεδιάζουν το επόμενο 7 Οκτωβρίου».

Αναφέρθηκε επίσης σε επιδρομές των IDF, με αεροπλάνα να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους και τείχη να καταρρέουν γύρω τους, ενώ πολλές φορές βρέθηκε κάτω από τα ερείπια, προσπαθώντας να επιβιώσει. Οι απαγωγείς του τον εξαπάτησαν επίσης, λέγοντάς του ότι οι παππούδες του -επιζώντες του Ολοκαυτώματος- ήταν νεκροί. Παρά όλα αυτά, παραμένει «σε λογική κατάσταση, τουλάχιστον πνευματικά».

Ο 24χρονος Guy Gilboa-Dalal απήχθη από το Nova Festival μαζί με τον παιδικό του φίλο Evyatar David και κρατήθηκε σε τούνελ της Χαμάς μέχρι τον προηγούμενο μήνα. «Τον πήραν για μια βόλτα μέσα στη Γάζα και δεν τον έφεραν πίσω στο τούνελ, αλλά τον τοποθέτησαν σε τούνελ στην Πόλη της Γάζας με τον Alon Ohel», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τράφηκε με το ζόρι από τους απαγωγείς του, πιθανόν μετά το βίντεο με τον εξαντλημένο Evyatar να σκάβει τον δικό του τάφο που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Οι γονείς του Alon Ohel ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκε ως ανθρώπινη ασπίδα σε διάφορες περιπτώσεις, λέγοντας: «Περίπου πριν 40 μέρες τον μετέφεραν ξαφνικά σε άλλο τούνελ στο κέντρο της Γάζας. Οι IDF είχαν ανακοινώσει επιχείρηση κατάληψης της πόλης και τον μετέφεραν για να χρησιμοποιηθεί ως ανθρώπινη ασπίδα».

Ο Evyatar David, που έγινε γνωστός από το βίντεο όπου αναγκάστηκε να σκάψει τον δικό του τάφο, κατάφερε να διατηρήσει την ελπίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δύο ετών αιχμαλωσίας του. Ο πατέρας του, Avishai, είπε: «Βρήκε διάφορους τρόπους να περνάει η ώρα του. Είχε μεγάλη ελπίδα – ένιωθε ότι το τέλος ήταν κοντά».



Ο 48χρονος Omri Miran μεταφέρθηκε σε δεκάδες διαφορετικά σημεία κατά την αιχμαλωσία του, πάνω και κάτω από το έδαφος. Ο αδερφός του Nadav ανέφερε: «Μερικές φορές μαγείρευε φαγητό για τους απαγωγείς του, και τους άρεσε η μαγειρική του. Ήξερε ακριβώς ποια ημερομηνία ήταν και περίπου ποια μέρα βρισκόταν. Ήξερε πόσες μέρες ήταν αιχμάλωτος. Πέρασαν τις περισσότερες μέρες παίζοντας χαρτιά με τους απαγωγείς του».

Οι Ariel Cunio και Rom Braslavski, που επίσης απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, αποκάλυψαν ότι ήταν απομονωμένοι από τον έξω κόσμο κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. Ο Cunio ενημερώθηκε μόνο ότι οι συγγενείς του, ο αδελφός του, David, και η σύντροφός του, Arbel Yehoud, ήταν ζωντανοί. Ο David απελευθερώθηκε επίσης τη Δευτέρα, ενώ η Arbel είχε απελευθερωθεί περίπου πριν από ένα χρόνο.

