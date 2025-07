Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κατηγορεί την ΕΕ για πολιτικές «λογοκρισίας» – «Χιλιάδες καταδικάζονται για κριτική που ασκούν στις κυβερνήσεις τους»

Η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορώντας την για λογοκρισία, με αφορμή το ρυθμιστικό πλαίσιο της για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε: «Αυτό το οργουελικό μήνυμα δεν θα ξεγελάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λογοκρισία δεν είναι ελευθερία».

Χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «χιλιάδες άνθρωποι καταδικάζονται επειδή ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις τους», επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα φέτος ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

In Europe, thousands are being convicted for the crime of criticizing their own governments. This Orwellian message won’t fool the United States. Censorship is not freedom. https://t.co/cWcZfeWl4L pic.twitter.com/kCDhaXCVkC

— Department of State (@StateDept) July 22, 2025