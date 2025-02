Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Αναφορές για 4 τραυματίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Ερεμπρού της Σουηδίας. Αυτή την ώρα υπάρχει επιχείρηση της αστυνομίας και οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με σουηδικά ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές για 4 τραυματίες, ενώ κάποιοι από τους μαθητές που δεν κατάφεραν να εκκενώσουν το σχολείο βρίσκονται κλειδωμένοι στις αίθουσες.

Active school shooting happening in Örebro, Sweden right now. Four people have been shot with an automatic weapon. Students have locked themselves in the classrooms. pic.twitter.com/118FGtzpMH

