Σουδάν: Τουλάχιστον 83 νεκροί και 1.126 τραυματίες στις συγκρούσεις

Τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και την ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στο Σουδάν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει καταγράψει θανάτους στις πολιτείες Χαρτούμ, Νότιο Κορντοφάν, Βόρειο Νταρφούρ κ.ά. από την Πέμπτη.

Sudan’s army appeared to gain the upper hand in a bloody power struggle with rival paramilitary forces, pounding their bases with air strikes, witnesses said. At least 59 civilians were killed, including three UN workers https://t.co/Qvd5v1J7ug pic.twitter.com/iO7WVR3t9a

— Reuters (@Reuters) April 17, 2023