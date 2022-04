Σολτς: Σε ευρώ οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία

Στην απαίτηση του Κρεμλίνου οι πληρωμές για τη ρωσική ενέργεια να γίνονται στο εξής σε ρούβλια απάντησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Όπως τόνισε, οι εταιρείες εισαγωγής φυσικού αερίου «θέλουν, μπορούν και θα πληρώσουν σε ευρώ». Επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει να δοθεί η εντύπωση ότι μπορεί να την εκβιάσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ζήτησε δε για μία ακόμη φορά από τη Μόσχα άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, διευκόλυνση για την ανθρωπιστική βοήθεια και έντιμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Είδαμε τις συμβάσεις. Ορίζουν ότι οι πληρωμές γίνονται κατά κανόνα σε ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις σε δολάρια. Κατέστησα σαφές στον Ρώσο πρόεδρο ότι έτσι θα παραμείνει. Οι εταιρίες θέλουν, μπορούν και θα πληρώσουν σε ευρώ», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Αυστριακό ομόλογό του Καρλ Νεχάμερ.

Die Zahlung russischer #Gaslieferungen findet entsprechend der bestehenden Verträge in Euro und Dollar statt. Das ist so, das wird auch so bleiben, und das habe ich gestern in meinem Gespräch mit Präsident Putin auch deutlich gemacht.

