Σοκ στις ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δεκάδες άρρωστοι εξαιτίας βακτηρίου σε χάμπουργκερ της McDonald’s – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί άλλοι αρρώστησαν στις ΗΠΑ αφού μολύνθηκαν από το βακτήριο Escherichia coli τρώγοντας σε εστιατόρια της αλυσίδας McDonald’s, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που μολύνθηκαν βρίσκονται στις πολιτείες Κολοράντο και Νεμπράσκα, όμως το πρόβλημα αφορά συνολικά δέκα πολιτείες των δυτικών ΗΠΑ, υπογράμμισαν σε δελτίο Τύπου τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), ο κυριότερος αμερικανικός οργανισμός δημόσιας υγείας.

Η μετοχή της McDonald’s έπεφτε πάνω από 8% σε συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Συνολικά, 49 άνθρωποι μολύνθηκαν από το ίδιο στέλεχος του E.coli, οι δέκα από τους οποίους χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

@McDonalds all burgers served on this order were raw. This is fucking disgusting and dangerous. This is your south university location in Plantation, FL by i595. pic.twitter.com/kZxuKbeKie

— Limitless Physique (@flak0) October 22, 2024