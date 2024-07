Σμύρνη: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο λόγω φωτιάς σε δασική περιοχή

Φωτιά που μαίνεται τις τελευταίες τρεις ημέρες σε δασική έκταση κοντά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διεθνή αερολιμένα «Αντνάν Μεντερές», δίνοντας εντολή για εκτροπή των εισερχόμενων πτήσεων σε κοντινές πόλεις, έγινε γνωστό σήμερα από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus.

Σε ανάρτηση της Pegasus στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) αναφέρεται ότι ο διεθνής αερολιμένας «Αντνάν Μεντερές» έκλεισε προσωρινά και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).

#BREAKING ⚡🔥 #Turkey: Strong forest fire in İzmir’s Çeşme district continue. Firefighter brigades battling from the air and land against the fires. pic.twitter.com/2YgYmbSyxb — End Time Report (@ETReport_) July 15, 2024

Επτά αεροσκάφη και 16 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες με 35 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.

Turkiye: Forest fire prompts temporary closure of Izmir’s Adnan Menderes Airport July 18#Izmir Read more here:https://t.co/boE2OSFLom — GardaWorld Crisis24 (@GardaWorldC24) July 18, 2024