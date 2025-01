Σεισμός στο Θιβέτ: Αυξήθηκε στους 126 ο αριθμός των νεκρών

Σε τουλάχιστον 126 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε την Τρίτη (7/1) το Θιβέτ, σύμφωνα με μία νέα καταμέτρηση, την οποία ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ένα σύνολο 126 νεκρών και 188 τραυματιών επιβεβαιώθηκε στις 19.00 τοπική ώρα (13.00 ώρα Ελλάδας) σήμερα», μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

Shigatse City’s Deputy Mayor Liu Huazhong (刘华忠) appeared visibly emotional as he announced the latest death toll from the devastating earthquake that struck Tibet on the morning of January 7: at least 95 dead and 130 injured so far. 🙏 #Tibet (Video via Xinhua) pic.twitter.com/q97HhdwZwS

— Manya Koetse (@manyapan) January 7, 2025