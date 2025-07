Σεισμός – Ρωσία: Σε «κόκκινο» συναγερμό για τσουνάμι η Χιλή – Ρέει λάβα από το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι

Αναβάθμισε σε «κόκκινο» συναγερμό η Χιλή την προειδοποίηση για παλιρροϊκό κύμα στις ακτές της, στον Νότιο Ειρηνικό, όπου οι ενδείξεις είναι ότι κατευθύνεται το παλιρροϊκό κύμα από τον ισχυρότατο σεισμό 8,8 Ρίχτερ, στα ανοιχτά της Ρωσίας, στον Βόρειο Ειρηνικό.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Χιλής λέει ότι μεταφέρει εκατοντάδες ανθρώπους από παράκτιες περιοχές. “Να θυμάστε ότι το πρώτο κύμα δεν είναι συνήθως το ισχυρότερο”, προειδοποίησε ο Χιλιανός πρόεδρος Gabriel Boric στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ας ενεργήσουμε με ψυχραιμία και ας ακολουθήσουμε τις επίσημες οδηγίες”. Η Χιλή συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που είναι πιο ευάλωτες στους σεισμούς και τα επακόλουθα παλιρροϊκά κύματα και οι Χιλιανοί έχουν οδυνηρές αναμνήσεις από τον σεισμό των 8,8 βαθμών το 2010, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 525 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους χάθηκαν στο τσουνάμι που ακολούθησε.

Ο «κόκκινος» συναγερμός, το μεγαλύτερο επίπεδο στην χώρα, ισχύει, για το μεγαλύτερο μέρος της μακράς ακτογραμμής της στον Νότιο Ειρηνικό, η οποία έχει μήκος 6.400 χιλιομέτρων, από την Αρίκα και την Παρινακότα κοντά στα βόρεια σύνορά της, έως το Μαγκαλάνες στο νότο.

Το Υπουργείο Παιδείας ακύρωσε επίσης τα μαθήματα σε μεγάλο μέρος της ακτής.

Στις ΗΠΑ, οι αρχές της Καλιφόρνιας έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις ακτές.

Η Crescent City έχει πληγεί από δεκάδες παλιρροϊκά κύματα από την δεκαετία του 1930, συμπεριλαμβανομένου ενός που σκότωσε 11 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατοντάδες κτίρια στην πόλη το 1964.

Το γεγονός αυτό θεωρείται η χειρότερη καταστροφή από τσουνάμι που έχει καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κέντρο της πόλης ανοικοδομήθηκε ως επί το πλείστο και σήμερα μια περιήγηση με τα πόδια αναδεικνύει τα σημάδια υψηλής στάθμης νερού που έχουν αναρτηθεί στα κτίρια που έχουν διατηρηθεί.

Η λάβα έχει αρχίσει να ρέει από το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στο βόρειο ημισφαίριο μετά το σεισμό, στα ανοιχτά της Ανατολικής Ρωσίας. Το ηφαίστειο Klyuchevskaya Sopka βρίσκεται στα 4.750 μέτρα ή 15.584 πόδια στα ανατολικά της περιοχής Kamchatka της Ρωσίας.

Οι παρατηρητές άκουσαν εκρήξεις και είδαν ρεύματα λάβας στις δυτικές πλαγιές του ηφαιστείου, ανέφερε το παράρτημα Καμτσάτκα της γεωφυσικής υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Οι επιστήμονες ανέμεναν την έκρηξη εδώ και αρκετό καιρό, με τον κρατήρα του ηφαιστείου να γεμίζει με λάβα για αρκετές εβδομάδες και το βουνό να «ξερνάει» σύννεφα τέφρας. Μερικές φορές περιγράφεται ως η “γη της φωτιάς και του πάγου”, η Καμτσάτκα. Είναι μια από τις πιο ενεργές ηφαιστειακές περιοχές στον κόσμο, έχοντας περίπου 300 ηφαίστεια, 29 από τα οποία εξακολουθούν να είναι ενεργά, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της NASA για τη Γη.

Το ηφαίστειο Klyuchevskaya Sopka εξερράγη για τελευταία φορά το 2023.

