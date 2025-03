Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνομιλία Τραμπ με Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν μιλούν καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη ρωσική υπογραφή στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Σε ένα tweet, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο δήλωσε ότι ο Τραμπ συνομιλεί “επί του παρόντος” με τον Πούτιν, με την κλήση να ξεκινά στις 17.οο ώρα Ελλάδας, όπως είχε προβλεφθεί. Η κλήση πηγαίνει καλά και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη”, ανέφερε.

Ο Σκαβίνο είναι παρών στο Οβάλ Γραφείο για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

