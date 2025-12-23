Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 23 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 962: Ο Βυζαντινός στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς συντρίβει τους Άραβες στο Χαλέπι της Συρίας.
  • 1909: Στην εφημερίδα «Εργάτης» του Βόλου αρχίζει να δημοσιεύεται σε συνέχειες το Κομουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Ένγκελς, σε μετάφραση του διαπρεπούς λογίου Κώστα Χατζόπουλου.
  • 1924: Η κυβέρνηση του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου συνάπτει σύμβαση με την αμερικανική εταιρία ΟΥΛΕΝ για την ύδρευση της Αθήνας.
  • 1933: Στη Γερμανία, σε θάνατο καταδικάζεται ο ολλανδός αναρχοκομμουνιστής Μαρίνους Βαν Ντε Λούμπε, που είχε κατηγορηθεί για τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ (Βουλή).
  • 1972: Ανακαλύπτονται 16 επιζήσαντες, 70 ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκάφους στην ορεινή περιοχή των Άνδεων. Αποκαλύπτεται ότι διατηρήθηκαν στη ζωή τρεφόμενοι με τις σάρκες των νεκρών συνεπιβατών τους.
  • 1975: Αρχίζει τη δράση της η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη». Δολοφονεί στο Ψυχικό τον σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ρίτσαρντ Γουέλς.

Γεννήσεις

  • 1777: Αλέξανδρος Α’, Τσάρος της Ρωσίας. Νίκησε τον Ναπολέοντα και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Ιερής Συμμαχίας. Υπουργός του των Εξωτερικών ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και υπασπιστής του ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. (Θαν. 19/11/1824)
  • 1790: Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν, Γάλλος αρχαιολόγος, που αποκρυπτογράφησε την ιερογλυφική γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων (1822), επισημαίνοντας ότι στη «στήλη της Ροζέττας», η οποία είχε ανακαλυφθεί κατά την αιγυπτιακή εκστρατεία του Ναπολέοντα (1799), υπήρχε το ίδιο κείμενο σε ιερογλυφική και ελληνική γραφή. (Θαν. 4/3/1832)
  • 1896: Τζουζέπε Τομάσι Ντι Λαμπεντούζα, Ιταλός ευγενής και συγγραφέας του «Γατόπαρδου», που μετέφερε επιτυχημένα στον κινηματογράφο ο Λουκίνο Βισκόντι. (Θαν. 23/7/1957)

Θάνατοι

  • 1834: Τόμας Μάλθους, Άγγλος οικονομολόγος και ιερωμένος, που θεωρείται ο «πατέρας» της δημογραφίας. Διατύπωσε το νόμο που φέρει το όνομά του, σύμφωνα με τον οποίο ο πληθυσμός τείνει να αυξάνει γρηγορότερα από την τροφή που χρειάζεται για τις ανάγκες του. (Γεν. 13/2/1766)
  • 1972: Αντρέι Τουπόλεφ, Ρώσος αεροναυπηγός, κατασκευαστής των φερώνυμων αεροπλάνων που χρησιμοποιούνται κυρίως στην πολιτική αεροπορία. (Γεν. 10/11/1888)
  • 2013: Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, Ελληνικής καταγωγής διαπρεπής αρχαιολόγος. (Γεν. 23/9/1929)

