Ρωσία: Βίντεο από τη στιγμή που κύμα- «βουνό» παρασέρνει 20χρονη σε παραλία στο Σότσι

Η στιγμή που μία 20χρονη χάνεται στα «λυσσασμένα» κύματα στο Σότσι, στην Ρωσία καταγράφεται σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που έχει ανέβει στα social media.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η 20χρονη είναι μαζί με έναν άνδρα στην παραλία, παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της κακοκαιρίας οι παραλίες στο Σότσι ήταν κλειστές.

Στέκονταν κοντά στην ακροθαλασσιά, όταν κάποια στιγμή τα ορμητικά κύματα παρασέρνουν το ζευγάρι. Ο άνδρας προστατεύει αρχικά την 20χρονη και φαίνεται να βγαίνουν προς την ακτή. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή ένα νέο δυνατό κύμα τούς καλύπτει και από τότε η 20χρονη παρασύρθηκε και «εξαφανίστηκε».

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η 20χρονη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι μεγάλη.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ:

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia

She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.

So far… pic.twitter.com/T1bRqYnKGI

— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024