Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στη πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας. Στο σημείο βρίσκονται υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αλλά και η υπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, η αστυνομία ανακοίνωσε πως καταβάλλει προσπάθειες για να συλλάβει τον δράστη.

Σε δήλωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας της Ουντμουρτίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Ιζέφσκ, ανέφερε πως έφθασε στο Σχολείο 88 και ότι ασθενοφόρα και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας είναι παρόντα.

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022