Ρωσία: Ο Πούτιν «ξεζουμίζει» τον Κιμ και εκμεταλλεύεται τα ανταλλάγματα της Βόρειας Κορέας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στη Βόρεια Κορέα έχει υπογραμμίσει την ανισότητα στη σύμπραξή τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από το γερμανικό ίδρυμα Friedrich Naumann.

Η έκθεση, την οποία υπογράφει το φιλελεύθερο think tank και τιτλοφορείται «Άνιση Σύμπραξη», αναφέρει ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει παράσχει στη Μόσχα μεγάλες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού προσωπικού, ενώ η στήριξη της Μόσχας ως αντάλλαγμα είναι περιορισμένη με πολύ μικρό αντίκτυπο στην οικονομία της Βόρειας Κορέας.

Η ερευνήτρια Ολένα Γκουσεΐνοβα στη Σεούλ εκτίμησε ότι από το 2023 η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα αξίας τουλάχιστον 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες για να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το ρωσικό αντιστάθμισμα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 450 εκατομμύρια δολάρια έως 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση επίσημα στοιχεία, αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλες πηγές.

Η Βόρεια Κορέα φέρεται να έχει λάβει κυρίως προμήθειες τροφίμων και κάποια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά ελάχιστα με τη μορφή σκληρού νομίσματος.

Η έρευνα επισημαίνει ενδείξεις προστριβών στους κόλπους της ντε φάκτο συμμαχίας. Τα κρατικά βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν πρόσφατα ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέκριναν τις ρωσικές δυνάμεις για φτωχό συντονισμό και στρατηγικά σφάλματα κατά την έναρξη της ανάπτυξής τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από αυτό μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Ρωσία για τις αρχικά μεγάλες απώλειες σε στρατιώτες, μετέδωσε η ιστοσελίδα NK News με έδρα τη Σεούλ.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο.

Αξιωματούχοι της ΝIS πιστεύουν επίσης ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι δυσαρεστημένος από την ανταπόκριση της Ρωσίας ως απάντηση στην αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν το 2024 συμφωνία στρατηγική σύμπραξης, με την οποία δεσμεύονται για αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

