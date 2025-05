Ρωσία: Η αεροπορική άμυνα αναχαίτισε μαζική ουκρανική επίθεση με drones – Εξετάζονται τα θραύσματα

Η ρωσική αεροπορική άμυνα κατέρριψε και αναχαίτισε 112 ουκρανικά drones σε διάστημα τριών ωρών, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα περισσότερα από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από τις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τετάρτης (28/5).

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι οκτώ ουκρανικά drones απωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς την ρωσική πρωτεύουσα. Ομάδες αποκατάστασης εξετάζουν τα θραύσματα που εντοπίστηκαν στο έδαφος, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ 9 μ.μ. και μεσάνυχτα, ώρα Μόσχας. Πενήντα εννέα drones καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Μπριανσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δεν ανέφερε καταρρίψεις drones στην περιοχή γύρω από τη Μόσχα.

🇺🇦⚡️🇷🇺 Ukraine & Russia launching large scale drone attacks on each other’s territories for the third night. Russia is also launching Ballistic Missiles.

Ukrainian drones were seen in Moscow region, Russian Geran-2 Kamikaze drones already hit in Kharkiv & Iskander hit Chernihiv pic.twitter.com/S13fjsTOzf

— MenchOsint (@MenchOsint) May 27, 2025