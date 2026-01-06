Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Τβερ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Τβερ
An interceptor drone of "General Cherry" company flys at the polygon in Ukraine, on Dec. 4, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.

Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

