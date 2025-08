Ρωσία: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ζημιές στη βάση πυρηνικών υποβρυχίων του Πούτιν – «Σιωπή» από το Κρεμλίνο

Η βάση πυρηνικών υποβρυχίων της Ρωσίας στον Ειρηνικό Ωκεανό υπέστη ζημιές αυτή την εβδομάδα από τσουνάμι που προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Νέες εικόνες που εξετάστηκαν από εταιρείες δορυφορικών πληροφοριών δείχνουν ότι μία αποβάθρα στην αυστηρά φυλασσόμενη βάση Ριμπατσί (Rybachiy), στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, έχει στραβώσει, φαινομενικά ξεκολλημένη από τα στηρίγματά της μετά το χτύπημα των κυμάτων την Τετάρτη.

Η μυστική βάση, που βρίσκεται στον κόλπο Αβάτσα της Καμτσάτκα, φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων του Στόλου της Ρωσίας στον Ειρηνικό.

Εικόνες που τραβήχτηκαν από δορυφόρους SAR (Synthetic Aperture Radar) της Umbra Space και είδαν ειδικοί δείχνουν τη δραματική επίδραση του τσουνάμι, το οποίο έφτασε στην ακτή μέσα σε 15 λεπτά από τον σεισμό στον βυθό.

Μία από τις αποβάθρες, που είναι ευδιάκριτη σε προσεισμικές εικόνες της 17ης Ιουλίου, φαίνεται τώρα στρεβλωμένη σε οξεία γωνία, με μετατόπιση που σύμφωνα με τους ειδικούς είναι συμβατή με ζημιά από τσουνάμι.

Ένα επιφανειακό σκάφος φαίνεται ότι ήταν δεμένο κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης, αλλά δεν υπήρχε υποβρύχιο. Ωστόσο, ναυτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχητικά ερωτήματα για την ευαλωτότητα της βάσης.

Ο Τομ Σαρπ, απόστρατος διοικητής του Βασιλικού Ναυτικού, δήλωσε στην Telegraph ότι η αποβάθρα βρίσκεται σε «φρικτή γωνία». Και διερωτήθηκε: «Αν η βασική υπόθεση είναι ότι μπήκε κύμα και λύγισε αυτή την προβλήτα, τότε ναι, τι άλλο έκανε;».

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα ρυμουλκό δίπλα στο κατεστραμμένο τμήμα, πιθανόν εμπλεκόμενο σε εργασίες άμεσης αποκατάστασης.

Ειδικοί σημειώνουν ότι, αν κάποιο υποβρύχιο βρισκόταν εκεί δεμένο, θα μπορούσε να είχε χτυπήσει πάνω στον προβλήτα ή να είχε εισέλθει νερό μέσω ανοιχτών σημείων.

Η βάση βρίσκεται περίπου 75 μίλια δυτικά από το επίκεντρο του σεισμού.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ζημιά σε υποβρύχια, η πλήρης έκταση των δομικών ζημιών παραμένει άγνωστη.

❗️🌊🇷🇺 – The magnitude 8.0 earthquake that struck Russia’s Pacific coast, 128 kilometers east of the Rybachiy submarine base in Petropavlovsk-Kamchatsky, caused strong tremors and damage in the region.

A tsunami has reached the area, flooding most nuclear submarine piers and… pic.twitter.com/05GLztEVGQ

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2025