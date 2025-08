Γερμανία: Διπλό εμπρηστικό χτύπημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ντίσελντορφ – Οι Αρχές βλέπουν «σαμποτάζ»

Άλλο ένα περιστατικό εμπρησμού με στόχο υποδομή της Deutsche Bahn βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών στη Γερμανία, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον σε πιθανή τρομοκρατική ενέργεια από την άκρα αριστερά.

Την Πέμπτη, φωτιά ξέσπασε σε αγωγό καλωδίων σε μία από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές γραμμές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κοντά στο Ντίσελντορφ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.

#BREAKING German police say they assume a fire that led to the closure of a key railway line between Dusseldorf and Duisburg was an act of sabotage pic.twitter.com/1PsPjDi3oN

— dpa news agency (@dpa_intl) July 31, 2025