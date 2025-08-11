Ρωσία: 3 νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις – Καταρρίφθηκαν 7 drones που είχαν στόχο την Μόσχα

Enikos Newsroom

διεθνή

drones μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Πηγή: ΕΡΑ

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 7 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί, ανέφερε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ε.Ε.: Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με drones στη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες είχαν στόχο τις περιφέρειες Τούλα και Νίζνι Νόβγκοροντ, όπως και τη Μόσχα, ανακοίνωσαν επίσης σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και περιφερειακός αξιωματούχος της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ σε επίθεση με drone που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε παράλληλα σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Τζέι Ντι Βανς: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη Μόσχα ούτε το Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν τη μονάδα παραγωγής στην Αρζάμας, διευκρίνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Το εργοστάσιο αυτό, πρόσθεσε, κατασκευάζει συστήματα ελέγχου κι άλλα εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους X-32 και X-101.

Ουκρανία: Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – Βομβαρδισμοί δύο διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Λουνατσάρσκε στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, η οποία μετονομάστηκε Φεντόριφκα από τις ουκρανικές αρχές το 2016.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή από το πεδίο των μαχών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:46 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Πατέρας ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του – «Έκλαιγε πολύ», είπε ο δράστης

Ένας άνδρας από την Αριζόνα των ΗΠΑ ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του και μετά πρ...
13:33 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ε.Ε.: Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. πραγματοποιείται το απόγευμα με επίκεντρο τ...
12:54 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εργάζονται για να προγραμματίσουν μία συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ ...
11:53 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Συνέχισε την κατασκευή πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς παρά το μορατόριουμ – «Έχουμε πλέον άφθονους»

Η Ρωσία συνέχισε να κατασκευάζει πυραυλικά συστήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς κατά τη διάρκ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια