Δήμος Αθηναίων: Δεν έχουμε εμπλοκή στην τοποθέτηση της μεταλλικής εξέδρας στο Ζάππειο

Ο δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση προχωρώντας σε διευκρινίσεις σχετικά με την προσωρινή μεταλλική κατασκευή που τοποθετήθηκε στο Ζάππειο και τη διοργάνωση του φεστιβάλ Ολυμπίων. Ο δήμος τονίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή ούτε στην εγκατάσταση της εξέδρας ούτε στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η παρέμβαση του δήμου έρχεται μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτημάτων να αναβάλει όχι μόνο την προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής συναυλία της Big Band του δήμου Αθηναίων, με την οποία θα εγκαινιαζόταν το νέο αμφιθέατρο του Ζαππείου, αλλά και το σύνολο των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί έως τις 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίων.

Όπως αναφέρει ο δήμος, αρμόδια για την παραχώρηση του χώρου και τη διοργάνωση της εκδήλωσης είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτημάτων, η οποία χορήγησε και τη σχετική άδεια για τη διεξαγωγή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καμία εμπλοκή στην τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής και των σχετικών εγκαταστάσεων, ούτε στη διοργάνωση του φεστιβάλ Ολυμπίων που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στο Ζάππειο.

Αρμόδια για την παραχώρηση του χώρου και τη διοργάνωση της εκδήλωσης είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτημάτων, η οποία χορήγησε και τη σχετική άδεια»