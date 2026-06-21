Αλέσιο Λίσι: Στις 19:30 στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ

Σήμερα (21/6) το απόγευμα αναμένεται στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” ο Αλέσιο Λίσι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Θεσσαλονικείς κι απομένει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης ώστε να γίνει κι επίσημα ο διάδοχος του Ράζβαν Λουτσέσκου.

Ο Λίσι γεννήθηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1985 και η καριέρα του ως προπονητής εξελίχθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ισπανία. Τον Δεκέμβριο του 2021 ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Λεβάντε σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα ήταν ουραγός στη La Liga και σχεδόν καταδικασμένη. Παρότι συγκέντρωσε 28 βαθμούς σε 23 αγώνες, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον υποβιβασμό λόγω του καταστροφικού ξεκινήματος πριν την άφιξή του.

Η πραγματική του εκτόξευση ήρθε στη Μιραντές. Το 2023 ανέλαβε μια ομάδα με περιορισμένο μπάτζετ και στόχο την παραμονή. Την πρώτη χρονιά κατάφερε να κρατήσει εύκολα την ομάδα στην Segunda División ενώ τη σεζόν 2024-25 τερμάτισε στην 4η θέση, φτάνοντας ως τον τελικό των Play Off, χωρίς όμως να πάρει την άνοδο.

Εφέτος βρέθηκε στον πάγκο της Οσασούνα, έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο, ωστόσο ήρθε η πρόταση του ΠΑΟΚ κι η συνεργασία με τον σύλλογο της Παμπλόνα τερματίστηκε πρόωρα.