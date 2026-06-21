Ελλάδα – Ισραήλ ενισχύουν τους δεσμούς των Πολεμικών Ναυτικών – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την κεντρική απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδα και Ισραήλ να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία ακόμη περισσότερο επιβεβαίωσαν οι Αρχηγοί των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών, κατά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ στο Ισραήλ.

του Χρήστου Μαζανίτη

Από τη Δευτέρα 15 έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Vice Admiral Eyal Harel.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε τη Ναυτική Βάση της Χάιφα, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις αποστολές του Ισραηλινού Ναυτικού. Επισκέφθηκε μονάδες επιφανείας και υποβρύχια, καθώς και εγκαταστάσεις μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πηγές του enikos.gr από τον IDF, οι δύο Αρχηγοί περιηγήθηκαν και σε κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ ενημερώθηκε για τα διδάγματα που έχουν εξαχθεί από τις πρόσφατες επιχειρήσεις, την τρέχουσα στρατηγική και επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς και τον σχεδιασμό ανάπτυξης των δυνατοτήτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Κατά τη διμερή συνάντησή τους, οι δύο Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Τονίστηκε επίσης η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο ναυτικών δυνάμεων, υπό το πρίσμα των αυξανόμενων απειλών και προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και της ανάγκης ανάπτυξης μιας κοινής αντίδρασης για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στα Ιεροσόλυμα, όπου επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στο πλαίσιο της επισκέψεως συναντήθηκε με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, με την Πρέσβη της Ελλάδος στo Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού καθώς και με το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Δημήτρη Αγγελοσόπουλο.