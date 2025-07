Ρώμη: Τουλάχιστον 40 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε πρατήριο καυσίμων στην Ρώμη, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πολίτες αλλά και μέλη των σωστικών συνεργείων. Ο αστυνομικός διευθυντής της Ρώμης Ρομπέρτο Μασούτσι εξήγησε ότι αρκετοί τραυματίες έχουν υποστεί εγκαύματα αλλά δεν γνωρίζει να απειλείται η ζωή κάποιου.

Στο μεταξύ, οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών και των γραφείων, λόγω τυχόν τοξικών αναθυμιάσεων.

Δείτε καρέ καρέ την στιγμή της έκρηξης

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 4, 2025