Ρώμη: Μεγάλη έκρηξη σε βενζινάδικο – 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο Πρενεστίνο της Ρώμης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άτομα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πυροσβέστες, αστυνομικοί και εργαζόμενοι στις πρώτες βοήθειες.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 8:00 το πρωί και φέρεται να οφείλεται στην αποκόλληση αντλίας από δεξαμενή καύσιμων.

⚠️ Forte esplosione avvertita in tutta Roma e anche fuori la Capitale. Esplosione di un distributore GPL in Zona Giordani. Segnalati diversi feriti. Video di «Meteo Lazio e Lele VI Municipio ». https://t.co/aThmDgLiDu pic.twitter.com/5m67DD1sVi

Ακολούθησε μία μεγάλη έκρηξη και φωτιά με αρκετούς να εκκενώνουν τα σπίτια τους και να καλούν τις αρχές σε βοήθεια. Η αστυνομία έδωσε εντολή να κλείσει κοντινός σταθμός του μετρό και αυτή την ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν την φωτιά.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτίρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη

⚡️🇮🇹 Massive explosion at a gas depot in Rome, Italy. Several people are reportedly injured.

Follow: @IntelNet0#Italy #Rome pic.twitter.com/NilgguXEuY

— Intel Net (@IntelNet0) July 4, 2025