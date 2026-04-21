Πέντε αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από το Σικάγο – Ανάμεσά τους ένα ακέφαλο άγαλμα του Ερμή και ένα ανάγλυφο της Θεάς Aθηνάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ελλάδα, Αρχαιότητες, Σικάγο

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέλαβε, σε ειδική τελετή, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στο Σικάγο, πέντε αρχαιότητες, που επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για δύο μελανόμορφα αγγεία (αμφορέα και όλπη) αττικών εργαστηρίων του 6ου αιώνα π.Χ., ένα χάλκινο κάτοπτρο της Ύστερης Αρχαϊκής-Κλασικής περιόδου, ένα ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα του Ερμή (1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.) και τμήμα αναγλύφου, με παράσταση της θεάς Αθηνάς, του 2ου αι. μ.Χ.

Τα αντικείμενα είχαν αποκτηθεί στις δεκαετίες ‘70 και ‘80 από την οικογένεια Richard και Mary L. Gray. Τον Μάιο του 2025, τα τρία παιδιά τους, Harry, Jeniffer και Paul Gray, επικοινώνησαν με τις ελληνικές αρχές και προχώρησαν, από κοινού, στην οικειοθελή επιστροφή τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, χθες, με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ανάγλυφο με παράσταση Αθηνάς (περ. 2ος αι. μ.Χ.)
Κορμός αγάλματος του Ερμή από παριανό μάρμαρο (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.)
Αττική μελανόμορφη όλπη με παράσταση Διονύσου και μαινάδων (6ος αι. π.Χ.)
Αττικός μελανόμορφος αμφορέας με τους Αθηνά και Ερμή που υποδέχονται τον Ηρακλή στον Όλυμπο, στην κύρια όψη, και σκηνή μάχης
Μενδώνη: «Μια ακόμη ιστορία νόστου, πέντε αρχαιότητες επιστρέφουν από το Σικάγο στην Ελλάδα»

Η Λίνα Μενδώνη στην τελετή παράδοσης δήλωσε: «Σήμερα, γράφεται μια ακόμη ιστορία νόστου, με την επιστροφή πέντε αρχαίων ελληνικών έργων τέχνης στη γη που τα δημιούργησε. Η απόφαση της οικογένειας Gray να επιστρέψουν τις αρχαιότητες συνιστά πράξη γενναιοδωρίας, ευθύνης και υψηλού αισθήματος δικαίου. Στο πρόσωπο της παρισταμένης Jeniffer Gray, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την οικογένεια Gray για τη στάση τους, η οποία αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των πολιτών στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι οικειοθελείς παραδόσεις αρχαιοτήτων αποτελούν σημαντικές επιτυχίες της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν επαναπατρισθεί περισσότερα από 200 αντικείμενα από 17 χώρες, από όλες τις ηπείρους, γεγονός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την εμπιστοσύνη που έχει οικοδομηθεί μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και πολιτών του εξωτερικού. Πίσω από κάθε τέτοια πράξη βρίσκεται πολλή δουλειά, συστηματική έρευνα και υπεύθυνη καθοδήγηση. Εκείνοι που επιστρέφουν ελληνικές αρχαιότητες κατατάσσονται δικαίως μεταξύ των φίλων του ελληνικού πολιτισμού και των συμμάχων της χώρας μας στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Με συγκίνηση καλωσορίζουμε τις αρχαιότητες στην πατρίδα τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση την προσπάθεια προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Λίνα Μενδώνη με την Jennifer Gray
Η Λίνα Μενδώνη με τις 5 αρχαιότητες που επαναπατρίζονται
Η Υπουργός ευχαρίστησε την οικογένεια Gray για την απόφασή της, καθώς και τους Έλληνες διπλωμάτες και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του επαναπατρισμού, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως τη συμβολή του πρώην Γενικού Προξένου, στο Σαν Φρανσίσκο, Γρηγορίου Τασσιόπουλου για τον χειρισμό της υπόθεσης στην αρχική της φάση και του Γενικού Προξένου στο Σικάγο, Εμμανουήλ Κουμπαράκη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρόξενος, Γεωργία Τασιοπούλου, η υπεύθυνη διαχείρισης των συλλογών του Gray Collection Trust, Erin Bakunas, η Διευθύντρια Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, Βασιλική Παπαγεωργίου και στελέχη του ΥΠΠΟ.

