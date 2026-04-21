Λόρι Τσάβες: Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Ερευνάται για ανάρμοστη συμπεριφορά και παράβαση καθήκοντος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Λόρι Τσάβες-Ντέρεμερ
πηγή: EPA/AARON SCHWARTZ

Η υπουργός Εργασίας του Ντόναλντ Τραμπ, Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, παραιτήθηκε , όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έπειτα από μια σειρά καταγγελιών για παράπτωμα, μεταξύ των οποίων η διατήρηση ερωτικής σχέσης με υφιστάμενό της και η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εργασίας.

«Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στίβεν Τσέουνγκ, εκπρόσωπος του Τραμπ. «Έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο στο πλαίσιο των καθηκόντων της, προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζομένους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για τη βελτίωση της ζωής τους».

 

Η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ είναι το τρίτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου – όλα γυναίκες – που αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου, μετά την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ και την γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι.

«Ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετήσω σε αυτή την ιστορική κυβέρνηση και να εργαστώ για τον σπουδαιότερο πρόεδρο της ζωής μου» έγραψε η Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ, στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X

 

 

Ωστόσο, η αποχώρηση της Λόρι Τσάβες έρχεται μετά την εμπλοκή της σε μια σειρά πολιτικών και προσωπικών αντιπαραθέσεων. Η υπουργός Εργασίας και οι στενοί της συνεργάτες βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα από τον γενικό επιθεωρητή του υπουργείου, λόγω καταγγελιών για επαγγελματική ατασθαλία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι η Λόρι Τσάβες- είχε ερωτική σχέση με μέλος της ομάδας ασφαλείας της, διατηρούσε «απόθεμα» αλκοόλ στο γραφείο της και χρησιμοποιούσε κρατικούς πόρους για προσωπικά ταξίδια, ενώ οι συνεργάτες της φέρεται να προσπάθησαν να διοχετεύσουν επιχορηγήσεις σε πρόσωπα με πολιτικές διασυνδέσεις, όπως ανέφεραν οι New York Times τον Μάρτιο.

Ο γενικός επιθεωρητής εξετάζει επίσης υλικό που δείχνει ότι η Λόρι Τσάβες, οι κορυφαίοι βοηθοί της και μέλη της οικογένειάς της έστελναν τακτικά προσωπικά μηνύματα και αιτήματα σε νεαρά μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με άλλη αναφορά των Times την περασμένη εβδομάδα. Ο σύζυγος και ο πατέρας της Τσάβες αντάλλαξαν μηνύματα κειμένου με νεαρές γυναίκες -μέλη του προσωπικού- σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα σκάνδαλα δεν τελείωσαν εκεί. Στον σύζυγο της Τσάβες, Shawn DeRemer, απαγορεύτηκε η είσοδος στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου έπειτα από καταγγελίες τουλάχιστον δύο γυναικών μελών του προσωπικού ότι τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Οι γυναίκες δήλωσαν σε αξιωματούχους του υπουργείου ότι ο Shawn DeRemer τις είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο στο κτίριο του υπουργείου στην Constitution Avenue στην Ουάσιγκτον.

Ο δικηγόρος του απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποδηλώνοντας ότι αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να αναγκαστεί η σύζυγός του να παραιτηθεί από το αξίωμά της. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς αρνήθηκαν να ασκήσουν δίωξη. Ωστόσο, η έρευνα του γενικού επιθεωρητή θεωρείτο ότι πλησίαζε στο τέλος της και τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχοι του υπουργείου είχαν αναγκαστεί να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της έρευνας.

