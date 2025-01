Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην καταστροφή – Πόσο προετοιμασμένες ήταν οι αρχές για τον πύρινο όλεθρο

«Εμπόλεμη ζώνη» θυμίζει το Λος Άντζελες, μετά τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές, οι νεκροί από τη φωτιά είναι πλέον 11, ενώ περίπου 13 άτομα αγνοούνται.

Στους κατοίκους έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, με την Αστυνομία να προχωρά σε 22 συλλήψεις ατόμων για παραβίαση του μέτρου, καθώς και για καταπάτηση περιουσίας, διαρρήξεις και λεηλασίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Eaton και Palisades, αναφέρει ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες , Robert Luna. Ο σερίφης προειδοποίησε ότι όποιος παραβαίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας που θα ισχύσει ξανά τη νύχτα, θα συλληφθεί και μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη φυλάκιση.

Η φωτιά εκτείνεται σε μια μεγάλη έκταση, στο Palisades, στη δυτική ακτή, όπου έχουν καεί έως τώρα 25.000 στρέμματα και έχει ελεγχθεί μόλις το 11% της πυρκαγιάς. Το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι το Eaton στα βορειοανατολικά, όπου έχουν γίνει στάχτη 15.000 στρέμματα και έχει οριοθετηθεί μόλις το 15%. Οι φλόγες εκτείνονται ακόμη στις περιοχές Hurst– Kenneth– Lidia και Archer. Η κατάσταση είναι απελπιστική, με τους διαβόητους ανέμους “Santa Ana” να πνέουν με 160 χιλιόμετρα την ώρα.

It’s not the apocalyptic movies; it’s California under Newsom!#PacificPalisades #PalasidesFire pic.twitter.com/MbP7Lnj8OU

— Satggin Jalali💎👑 ساتگين جلالى (@satggin) January 8, 2025