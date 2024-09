Πρώτη πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στο Τελ Αβίβ – Στόχευε τα γραφεία της Μοσάντ

Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του γενικού αρχηγείου της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, κοντά στο Τελ Αβίβ.

“Η Ισλαμική Αντίσταση εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο Qader 1 στις 06:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης (…) με στόχο το γενικό αρχηγείο της Μοσάντ σε προάστιο του Τελ Αβίβ”, ανακοίνωσε η Χεζμπολάχ.

Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την ώρα που το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτιζε έναν πύραυλο εδάφους- εδάφους, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον ισραηλινό εναέριο χώρο προερχόμενος από τον Λίβανο, επεσήμανε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η πόλη Νετάνια.

Εν τω μεταξύ, ο IDF λέει ότι έπληξε έναν εκτοξευτή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο που χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξεύσει τον πύραυλο εδάφους-εδάφους σήμερα το πρωί. Ο εκτοξευτής χτυπήθηκε στη Ναφαχίγιε του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το IDF.

Israeli fighter jets carried out another wave of strikes against Hezbollah targets in Lebanon overnight.

The IDF says the targets included Hezbollah operatives, dozens of weapon depots including those storing cruise missiles, launchers for precision missiles, and other… pic.twitter.com/7R0XUTDfvO

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 25, 2024