Πρίγκιπας Ουίλιαμ… o μποξέρ – Δείχνει τις ικανότητές του στο ρινγκ

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έδειξε τις ικανότητές του στο μποξ όταν επισκέφθηκε αθλητικές εγκαταστάσεις του “Λονδίνου 2012”.

Ο Ουίλιαμ μαζί με την Κέιτ Μίντλετον έδωσαν το “παρών” στο Ολυμπιακό Πάρκο Queen Elizabeth στο ανατολικό Λονδίνο για να λάβουν μέρος σε μια εκδήλωση με το Coach Core, που διοργανώνει το Royal Foundation του ζευγαριού.

Το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μερικούς από τους νέους με τους οποίους συνεργάζεται η φιλανθρωπική οργάνωση και πήρε μια γεύση από τις αθλητικές συνεδρίες που διοργανώνονται στον χώρο και συνειδητοποίησε πώς αυτές μπορούν να αλλάξουν την ζωή των νέων. Μάλιστα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δοκίμασε και τις ικανότητές του στην πυγμαχία.

Πηγή: InStyle